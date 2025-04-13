Такой рецепт ищут все: нежнейший ленивый паштет, которую разметут за 1 секунду

Простой и легкий рецепт паштета, который сразит своим вкусом всех.

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Очень вкусный рецепт паштета / Коллаж Главред, фото goodfon

Рецепт очень вкусного ленивого паштета, для которого потребуется 10 минут вашего времени.

Секрет приготовления ленивого паштета очень простой. Все ингредиенты стоит запечь в мультиварке или духовке.

Куриный паштет - быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Печень (куриная) - 500 гр

Лук - 1 шт

Морковь - 1-2 шт

Яблоко (кисло-сладкое) - 1 шт

Соль, перец

Сливочное масло - 4 кубика

Сливки 20% - 150 мл

Зелень для украшения

Промыть куриную печень, удалить прожилки если есть. Выложить в форму для запекания.

Лук для куриного паштета помыть, почистить, порезать на 4 части и положить в форму.

Яблоко помыть, убрать кожуру и порезать кубиками.

Морковь почистить и нарезать на кубики.

Все ингредиенты посолить и поперчить.

Сливочное масло порезать на 4 кубиками положить наверх куриной печени.

Все залить сливками.

Отправить нашу заготовку для куриного паштета в духовку или мультиварку на 60-80 минут при температуре 180 градусов.

После того как все ингредиенты готовы, даем немного остыть.

Куриный паштет быстрый рецепт / goodfon

Переложить все в блендер и перебить блендером.

Переложить в красивую тарелку для подачи готовый куриный паштет, накройте пищевой пленкой или крышкой и отправить в холодильник на 30 минут.

Украсить паштет зеленью и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить паштет рецепт:

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Кто такая zhuravlina_cooking zhuravlina_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На zhuravlina_cooking подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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