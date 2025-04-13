Такой рецепт ищут все: нежнейший ленивый паштет, которую разметут за 1 секунду

Рецепт очень вкусного ленивого паштета, для которого потребуется 10 минут вашего времени.
Секрет приготовления ленивого паштета очень простой. Все ингредиенты стоит запечь в мультиварке или духовке.
Куриный паштет - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Печень (куриная) - 500 гр
- Лук - 1 шт
- Морковь - 1-2 шт
- Яблоко (кисло-сладкое) - 1 шт
- Соль, перец
- Сливочное масло - 4 кубика
- Сливки 20% - 150 мл
- Зелень для украшения
Промыть куриную печень, удалить прожилки если есть. Выложить в форму для запекания.
Лук для куриного паштета помыть, почистить, порезать на 4 части и положить в форму.
Яблоко помыть, убрать кожуру и порезать кубиками.
Морковь почистить и нарезать на кубики.
Все ингредиенты посолить и поперчить.
Сливочное масло порезать на 4 кубиками положить наверх куриной печени.
Все залить сливками.
Отправить нашу заготовку для куриного паштета в духовку или мультиварку на 60-80 минут при температуре 180 градусов.
После того как все ингредиенты готовы, даем немного остыть.
Переложить все в блендер и перебить блендером.
Переложить в красивую тарелку для подачи готовый куриный паштет, накройте пищевой пленкой или крышкой и отправить в холодильник на 30 минут.
Украсить паштет зеленью и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить паштет рецепт:
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