Оккупанты берут паузу на фронте: аналитик рассказал, как изменилась ситуация

Главной причиной пауз на фронте является нехватка ресурсов и живой силы.

https://glavred.info/front/okkupanty-berut-pauzu-na-fronte-analitik-rasskazal-kak-izmenilas-situaciya-10655561.html Ссылка скопирована

ВСУ уничтожают не только оккупантов, но и важные ресурсы армии РФ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Что сказал Гетман:

На фронте количество боестолкновений колеблется от 60 до 200 в сутки

Россияне делают передышку и проводят ротацию

Оккупантов не отводят далеко от линии фронта

На фронте в последнее время количество боевых столкновений приобретает скачкообразный характер. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

В один день Генштаб насчитывает 60-70 боестолкновений, а в другой может опубликовать данные о почти 200 по всей линии фронта. Это объясняется тем, что армии страны-агрессора России перед очередными штурмами приходится брать паузу для пополнения ресурсов.

видео дня

"Такие волнообразные скачки количества боевых столкновений достаточно легко объясняются. Естественно, противник несет потери, не только в живой силе, но и в горюче-смазочных материалах, в снарядах, технике и т.д. И для того, чтобы продолжать такой интенсивности боевые действия, нужно снова насобирать ресурс, зарядить, заправить", - отметил аналитик.

Кроме этого во время пауз оккупанты проводят ротацию своих военных и отправляют некоторые подразделения на отдых. При этом командование не выводит россиян далеко за линию фронта, а на несколько сотен метров или километров, чтобы следующие штурмовые действия делали уже подразделения, которые более-менее отдохнули.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Харьковском направлении армия страны-агрессора России проводит доукомплектование своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий.

Ранее сообщалось, что на западе Донецкой области четыре штурмовые российские группы пошли в атаку одновременно, однако до украинских позиций не добрались, потерпев сокрушительное поражение.

Накануне генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос заявил, что российские захватчики продолжают подготовку к проведению наступления на нескольких направлениях. Однако пока российская оккупационная армия не готова к масштабной операции.

Читайте также:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред