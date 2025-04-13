Оккупанты берут паузу на фронте: аналитик рассказал, как изменилась ситуация

Что сказал Гетман:
- На фронте количество боестолкновений колеблется от 60 до 200 в сутки
- Россияне делают передышку и проводят ротацию
- Оккупантов не отводят далеко от линии фронта
На фронте в последнее время количество боевых столкновений приобретает скачкообразный характер. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.
В один день Генштаб насчитывает 60-70 боестолкновений, а в другой может опубликовать данные о почти 200 по всей линии фронта. Это объясняется тем, что армии страны-агрессора России перед очередными штурмами приходится брать паузу для пополнения ресурсов.
"Такие волнообразные скачки количества боевых столкновений достаточно легко объясняются. Естественно, противник несет потери, не только в живой силе, но и в горюче-смазочных материалах, в снарядах, технике и т.д. И для того, чтобы продолжать такой интенсивности боевые действия, нужно снова насобирать ресурс, зарядить, заправить", - отметил аналитик.
Кроме этого во время пауз оккупанты проводят ротацию своих военных и отправляют некоторые подразделения на отдых. При этом командование не выводит россиян далеко за линию фронта, а на несколько сотен метров или километров, чтобы следующие штурмовые действия делали уже подразделения, которые более-менее отдохнули.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что на Харьковском направлении армия страны-агрессора России проводит доукомплектование своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий.
Ранее сообщалось, что на западе Донецкой области четыре штурмовые российские группы пошли в атаку одновременно, однако до украинских позиций не добрались, потерпев сокрушительное поражение.
Накануне генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос заявил, что российские захватчики продолжают подготовку к проведению наступления на нескольких направлениях. Однако пока российская оккупационная армия не готова к масштабной операции.
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Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
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