Зеленский созвал военное командование: обсуждали все направления фронта

Украинское командование доложило, что нужно для стабилизации ситуации на фронте.

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Зеленский созвал военное командование / Коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский собрал военный кабинет. Он заслушал доклады военного руководства по ситуации на всех направлениях. Об этом он отметил в обращении.

Сейчас важным вопросом остается поставка оружия и комплектования. Максимальное внимание уделяется стабилизации ситуации.

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"Также сегодня обсудили с министром обороны Украины подготовку к "Рамштайн", который запланирован на пятницу. Приоритет номер один - противовоздушная оборона, прежде всего противоракетная оборона, против баллистики. Украине нужно как минимум десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет - "петриоты" делают это лучше всего. Мы говорили неоднократно с американской стороной, со всеми в Европе, кто способен помочь. Мы рассчитываем на решение", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас есть дефицит политических решений, которые необходимы для защиты украинцев.

Китайские военные в Украине

СБУ уже начала первые процессуальные действия с пленными китайскими военным. Они рассказывают о том, как оказались на фронте.

"Мы имеем информацию также и о других гражданах КНР в составе российской армии - с именами, фамилиями и описанием конкретных путей попадания таких солдат в российский оккупационный контингент. По дипломатическим каналам мы доведем необходимую информацию до китайской стороны и, конечно, до каждого в мире, кто слышал, как в Пекине говорили, что нельзя разжигать эту войну еще больше и расширять ее масштаб.

"Привлечение еще и граждан Китая в эту войну - это точно разжигание большей проблемы. И на это нужно абсолютно принципиально реагировать. Усиливать оккупационный контингент и говорить о мире - это взаимоисключающие вещи. Ожидаем также и на принципиальность партнеров - на принципиальность в поддержке Украины", - сказал президент.

Участие военных КНР в войне против Украины - что известно

Как сообщал Главред, 8 стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.

Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях. Он также подчеркнул, что Китай всегда призывал своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах.

Кроме этого, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс назвала эти новости "тревожными". Она отметила, что Китай является крупным спонсором России в войне, поскольку поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых для ведения боевых действий.

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