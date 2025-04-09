155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

Вербовка китайцев осуществляется через социальные сети, рассказал президент.

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155 граждан Китая воюют против Украины на стороне РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Главное из заявления Зеленского:

В армии РФ воюет по меньшей мере 155 китайцев

Их количество может быть значительно больше

Россия вербует китайцев для войны в Украине через социальные сети

В российской армии воюет 155 граждан Китая. Вероятно, китайских граждан, которые воюют против Украины, гораздо больше. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет Суспильне.

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"Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными - 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные: откуда они, их китайские документы, возраст и тому подобное. Также места службы: 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки и тому подобное", - рассказал он.

Зеленский рассказал, что процесс вербовки китайцев осуществляется через социальные сети, в частности Тик-Ток. Там Россия активно распространяет рекламные ролики для набора новых рекрутов.

"Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная", - добавил президент.

По его словам, после того, как китайские граждане соглашаются на службу, они прибывают в Россию. У врага китайцы проходят медицинские обследования продолжительностью 3-4 суток, а затем обучение в специализированных центрах от 1 до 2 месяцев.

"Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы "Мир", на которую получают, соответственно, деньги", - пояснил глава государства.

Два китайца уже попали в плен - один был захвачен в Белогоровке, а другой - возле Тарасовки в Донецкой области. Они были взяты в плен подразделениями ВСУ в апреле 2025 года.

"Этих двоих взяли на Донецком направлении. Мы считаем, что другие на востоке Украины, но по факту надо смотреть. Здесь два разных села, две разные бригады. И бригада, вы знаете, держит достаточно длинный участок", - пояснил Зеленский.

Президент рассказал, что пленных граждан Китая доставили в Киев для допроса. Зеленский также отметил, что США удивлены этой ситуацией, и прислали сигнал о недопустимости таких действий.

"Соединенные Штаты Америки очень сильно удивлены и считают, что это недопустимо. Такие сигналы они нам передали. Больше никаких я пока что не получал. Я попросил министра иностранных дел этим заниматься. Он на связи с китайской стороной. Пока нет дополнительной информации", - сказал он.

Позиция Китая о войне в Украине / Инфографика: Главред

Участие военных КНР в войне против Украины - что известно

Как сообщал Главред, 8 стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях. Он также подчеркнул, что Китай всегда призывал своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах.

Кроме этого, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс назвала эти новости "тревожными". Она отметила, что Китай является крупным спонсором России в войне, поскольку поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых для ведения боевых действий.

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Позиция Китая относительно войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, им безразлично, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживление китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут продолжаться бесконечно.

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