"У Трампа стальной хребет": президент США ввел 104% пошлины против Китая

Новые жесткие тарифы вступили в силу и начнут действовать с 9 апреля.

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Трамп ввел 104% пошлины против Китая / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Что сказали в Белом доме:

Китайцы хотят заключить сделку

Трамп поручил заключать "индивидуальные" торговые соглашения

Соединенные Штаты Америки официально ввели пошлины в размере 104% в отношении Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт, сообщает CNN.

Отмечено, что новые жесткие тарифы вступили в силу и начнут действовать с 9 апреля.

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"Такие страны, как Китай, которые решили отомстить и попытались удвоить свое плохое обращение с американскими рабочими, совершают ошибку. У президента Трампа стальной хребет, и он не сломается. Китайцы хотят заключить сделку, они просто не знают, как это сделать", - сказала она.

По словам Ливитт, Трамп поручил своей торговой команде заключать "индивидуальные" торговые соглашения со странами, желающими вести переговоры после заявления президента о глобальной тарифной политике на прошлой неделе.

"Вся администрация всегда говорила, что президент Трамп готов поднять трубку и поговорить. И президент встретился со своей торговой командой сегодня утром, и он поручил им заключать индивидуальные торговые соглашения с каждой страной, которая обратится к этой администрации с просьбой заключить сделку", - сообщила она.

Введение пошлин США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 3 апреля Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США. Это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что администрация Дональда Трампа ввела 10% пошлины против украинских товаров. По ее словам, у Украины все еще есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности.

В то же время, политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук заявил, что решение Дональда Трампа о введении пошлин разжигает глобальную торговую войну, которая не только меняет экономические балансы, но и разрушает устоявшийся мировой порядок, ослабляя лидерство США и раскалывая Запад.

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