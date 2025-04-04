Жесткий удар по Трампу: Китай вводит дополнительные пошлины для США

Новые тарифы начнут действовать уже с 10 апреля.

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Китай вводит пошлины для США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Кратко:

Китай вводит дополнительные пошлины для США

Они будут достигать 34%

Китай также добавил 11 организаций США в список "ненадежных субъектов"

В пятницу, 4 марта, Китай объявил о введении дополнительных тарифов и ограничений против американских товаров в ответ на масштабные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов заявило, что с 10 апреля введет дополнительные тарифы в размере 34% на все американские товары.

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Пекин также объявил о контроле над экспортом средних и тяжелых редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, который вступает в силу 4 апреля.

"Целью введения правительством Китая экспортного контроля за соответствующими товарами, согласно закону, является лучшая защита национальной безопасности и интересов, а также выполнение международных обязательств, таких как нераспространение", - говорится в заявлении Министерства торговли КНР.

Там также добавили 11 организаций США в список "ненадежных субъектов".

Введение пошлин США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Во время своего выступления президент США показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США введут против других стран.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что администрация Дональда Трампа ввела 10% пошлины против украинских товаров. По ее словам, у Украины все еще есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности.

В то же время, политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук заявил, что решение Дональда Трампа о введении пошлин разжигает глобальную торговую войну, которая не только меняет экономические балансы, но и разрушает устоявшийся мировой порядок, ослабляя лидерство США и раскалывая Запад.

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