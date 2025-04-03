У Трампа объявили об условии снижения новых тарифов

Администрация США открыта к переговорам.

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Страны должны покупать больше товаров из США - Лутник / Колаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины

Что сказал Лутник:

Штаты уже ведут переговоры со странами-партнерами по тарифам

США готовы к уступкам, если страны увеличат импорт американских товаров

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трамп ведет переговоры с основными торговыми партнерами об условиях снижения новых тарифов. Чтобы добиться такого решения от Вашингтона, странам нужно пересмотреть свои правила торговли и позволить больше импорта американских товаров. Об этом заявил министр торговли Говард Лутник.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что переговоры со странами продолжаются с того момента, как Трамп объявил о взаимных пошлинах и глобальном базовом тарифе в 10%.

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Впрочем, в Штатах оставили открытыми окно для переговоров по снижению тарифов. Для этого странам следует изменить свои правила в сфере торговли и создать условия для увеличения импорта американских товаров.

"Ключевой вопрос: возьмут ли они наши сельскохозяйственные продукты? Будут ли они относиться к нам справедливо? Могут ли они относиться к нам справедливо? И ответ, со временем, будет таким: да. Американские продукты будут лучше продаваться в других частях мира", - сказал Лутник.

По словам министра, мир вряд ли сможет эффективно ответить на американские пошлины, а странам не удастся добиться исключений. Впрочем, администрация Трампа все же будет продолжать переговоры, чтобы обеспечить более справедливое отношение к товарам из США.

"Я ожидаю, что большинство стран начнут действительно пересматривать свою торговую политику в отношении Соединенных Штатов Америки и прекратят нас "цеплять". Прекратите говорить, что мы не можем продавать нашу кукурузу в Индии. Прекратите говорить, что мы не можем продавать наше мясо где угодно", - подчеркнул Говард Лутник.

Новые тарифы Трампа – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, 2 апреля Дональд Трамп сделал заявление о введении торговых пошлин в отношении более 180 стран. Базовая пошлина на импорт всех товаров в США – 10%. Максимальная – до 40-50%. В отношении Украины применена стандартная пошлина в 10%.

США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.

"Соединенные Штаты не торгуют с Россией", - рассказал министр финансов США Скотт Бессент и напомнил о действующих американских санкциях в отношении РФ.

Решение Трампа о пошлинах – провокация глобальной торговой войны, сказал Главреду политолог Петр Олещук. По его мнению, Трамп уничтожает единство Запада, что приведет к смене геополитического порядка. Следующий президент Штатов уже не сможет исправить ситуацию.

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