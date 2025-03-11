Торговая война с Оттавой: Трамп взвинтил пошлины на сталь и алюминий из Канады

Дональд Трамп вновь призвал Канаду стать "желанным 51-м штатом" США.

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Дональд Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Daniel Joseph Petty, ОП

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США увеличивают с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады

Трамп вновь призвал Канаду стать "желанным 51-м штатом" США

Президент США Дональд Трамп поручил министру торговли увеличить с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады всей стали и алюминия.

Он обосновал в соцсети Truth свое решение установленной канадской провинцией Онтарио 25% пошлиной на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты как ответ на начатую США торговую войну.

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"Также Канада должна немедленно отменить свой антиамериканский фермерский тариф от 250% до 390% на различные американские молочные продукты, который уже давно считается возмутительным. Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в электроэнергетике в зоне, находящейся под угрозой. Это позволит США быстро сделать все необходимое, чтобы уменьшить эту неправомерную угрозу со стороны Канады", - написал Трамп.

Он уточнил, что увеличение тарифа вступит в силу в среду утром, 12 марта.

Президент США добавил, что если другие "вопиющие тарифы, которые уже давно существуют", не будут отменены Канадой, 2 апреля он существенно повысит тарифы на автомобили, импортируемые в США. По его мнению, это, по сути, "навсегда остановит автомобилестроение в Канаде".

Вместе с тем Трамп вновь призвал Канаду стать "желанным 51-м штатом" США. Он также заявил, что Канада "опустилась очень низко" и использует электричество, которое так влияет на жизнь невинных людей, чтобы ответить на пошлины США.

"Они заплатят за это такую цену, что об этом будут читать в книгах по истории еще много лет", - добавил 47-й президент США.

Ранее появился прогноз торговой войны США с Канадой и ЕС. Канада и Европа могут зеркально ответить США, не исключает Александр Палий.

Напомним, эксперт спрогнозировал новую стратегию Трампа. В США могут стимулировать участников рынка, что и планирует делать администрация Дональда Трампа.

Как сообщал Главред, ранее эксперт раскрыл неожиданную цель Трампа. Фактически Дональд Трамп уже обозначил свои желания, подчеркнул Александр Палий.

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Что известно об алюминии? Алюминий - химический элемент 3 группы периодической системы. Благодаря таким свойствам, как малая плотность, высокая тепло- и электропроводность, высокая пластичность и коррозионная стойкость, достаточно высокие прочностные свойства (особенно в сплавах) и многим другим ценным свойствам, алюминий получил исключительно широкое распространение в различных отраслях современной техники и играет важнейшую роль среди цветных металлов. Его широкому распространению способствует самая низкая стоимость среди всех цветных металлов, пишет Википедия.

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