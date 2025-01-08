"Подкосить" РФ с помощью нефти: эксперт спрогнозировал новую стратегию Трампа

В США могут стимулировать участников рынка, что и планирует делать администрация Дональда Трампа.

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США могут нарастить нефтедобычу / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/RJA1988

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Трамп может разрешить разработку новых месторождений углеводородов

В планах администрации Трампа поддержка нефтегазодобычи

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев прокомментировал прогноз о том, есть ли у Соединенных Штатов общая цель "подкосить" Россию с помощью нефти.

"Нет, такой цели нет, ведь Россия для Соединенных Штатов находится где-то на третьем десятке приоритетных задач. США реализуют собственную энергетическую стратегию, которая заключается в том, чтобы не только обеспечивать себя энергоресурсами, но и стать государством номер один по их экспорту, - рассказал он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, для этого необходимо стимулировать участников рынка, что и планирует делать администрация Трампа.

"Она собирается разрешить разработку новых месторождений углеводородов, в частности на шельфе, на Аляске и на так называемых индейских территориях в резервациях. Также предусмотрено упрощение выдачи разрешений по канадскому принципу "единого окна", чтобы стимулировать развитие собственного бизнеса", - предполагает он.

Аналитик уточняет, что эта политика пользуется поддержкой, поскольку, в отличие от многих других стран, в США нефтяной бизнес часто является семейным - количество компаний, вовлеченных в добычу нефти и газа, там исчисляется десятками тысяч.

"Планы администрации Трампа по поддержке нефтегазодобычи, а также обслуживающих и исследовательских компаний воспринимались очень положительно. Зато, когда администрация Байдена начала ограничивать возможности этих компаний, это вызвало недовольство в нефтедобывающих штатах. Для американцев это очевидно, тогда как за пределами США не все понимают специфику их отрасли", - отметил он.

Собеседник добавил, что многие привыкли к модели, при которой существует одна вертикально интегрированная компания под контролем государства, как, например, украинский "Нафтогаз".

"В США такого нет, и поэтому большое количество заинтересованных сторон - как бизнесменов, так и финансистов - работает над увеличением добычи углеводородов, внедрением новых технологий и наращиванием экспорта для получения более высоких прибылей", - резюмировал Рябцев.

Смотрите видео - интервью Геннадия Рябцева:

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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