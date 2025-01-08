США "нацелятся" на Канаду и Гренландию: раскрыта неожиданная цель Трампа

Фактически Дональд Трамп уже обозначил свои желания, подчеркнул Александр Палий.

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Дональд Трамп сделал скандальные заявления / Коллаж: Главред, фото: toptop54, Facebook/DonaldTrump

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Александр Палий прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа

Новый лидер США пытается уподобиться авторитарным лидерам

Политический аналитик Александр Палий прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа, в которых он заявлял о желании взять под контроль Канаду и Гренландию.

"Всё то, что Трамп наговорил на своей пресс-конференции, свидетельствует о его желании поделить мир между государствами, которые он считает великими: США, Россией и Китаем", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт говорит, что Трамп уже обозначил свои желания – он хочет "забрать Гренландию и Канаду".

"Фактически он пытается уподобиться авторитарным лидерам, но эта игра скоро закончится. Дискуссии и заявления, конечно, будут, но нужно быть самоубийцей, чтобы пойти на всё это, в частности, начать конфликт с Европой", - считает он.

Собеседник уверен, что разделить мир между США, Россией и Китаем Трампу вряд ли удастся, поскольку сегодня сильными субъектами являются и Европа, и Украина – по меньшей мере они будут сопротивляться подобным попыткам.

"Если Трамп будет пытаться нарушить определённые связи с Европой, для Америки и для него лично это будет очень дорого стоить, ведь американская великодержавность, по сути, построена на этих связях", - добавил Палий.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил стране стать 51-м американским штатом. "Если бы Канада объединилась с США, не было бы пошлин, налоги бы снизились, и Канаде бы не угрожали российские и китайские корабли, которые постоянно перемещаются неподалеку. Вместе мы могли бы быть великой нацией!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что Канада не станет частью США. "Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга", - написал Трюдо в соцсети Х.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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