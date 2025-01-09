Трамп может нарваться на ответку: прогноз торговой войны США с Канадой и ЕС

Важно:
- Трамп может рассориться с Европой и Канадой
- Канада и Европа могут зеркально ответить США
В условиях нарастающей в мире турбулентности и активизации недружественных к США режимов, для новой вашингтонской администрации поссориться со своими союзниками было бы полным безумием, заявил политический аналитик Александр Палий.
"Если Трамп рассорится с Европой, США ждёт экономический кризис. Американцы проголосовали за Трампа, надеясь, что он решит проблему "дорогих яиц" и снизит цены на продукты питания, но его действия скорее приведут к обратному", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
При этом эксперт не исключил, что в случае конфронтации со стороны Вашингтона, Канада и Европа могут зеркально ответить США.
"Если, например, обидится Канада и прекратит поставки канадской нефти в США (а она туда немало экспортирует), представьте, что начнётся в Штатах. Также и Европа является колоссальным рынком, где американцы имеют уникальные возможности. Поэтому если начнутся торговые войны, американцы увидят, что яйца не то что ещё не подешевели, а даже стали дороже", - добавил Палий.
Ранее эксперт спрогнозировал новую стратегию Трампа. В США могут стимулировать участников рынка, что и планирует делать администрация Дональда Трампа.
Как сообщал Главред, ранее эксперт раскрыл неожиданную цель Трампа. Фактически Дональд Трамп уже обозначил свои желания, подчеркнул Александр Палий.
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Кто такой Александр Палий
Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.
Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.
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