Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп может нарваться на ответку: прогноз торговой войны США с Канадой и ЕС

Алексей Тесля
9 января 2025, 04:30
167
Канада и Европа могут зеркально ответить США, не исключает Александр Палий.
Палий
/ Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Важно:

  • Трамп может рассориться с Европой и Канадой
  • Канада и Европа могут зеркально ответить США

В условиях нарастающей в мире турбулентности и активизации недружественных к США режимов, для новой вашингтонской администрации поссориться со своими союзниками было бы полным безумием, заявил политический аналитик Александр Палий.

"Если Трамп рассорится с Европой, США ждёт экономический кризис. Американцы проголосовали за Трампа, надеясь, что он решит проблему "дорогих яиц" и снизит цены на продукты питания, но его действия скорее приведут к обратному", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

видео дня

При этом эксперт не исключил, что в случае конфронтации со стороны Вашингтона, Канада и Европа могут зеркально ответить США.

"Если, например, обидится Канада и прекратит поставки канадской нефти в США (а она туда немало экспортирует), представьте, что начнётся в Штатах. Также и Европа является колоссальным рынком, где американцы имеют уникальные возможности. Поэтому если начнутся торговые войны, американцы увидят, что яйца не то что ещё не подешевели, а даже стали дороже", - добавил Палий.

Ранее эксперт спрогнозировал новую стратегию Трампа. В США могут стимулировать участников рынка, что и планирует делать администрация Дональда Трампа.

Как сообщал Главред, ранее эксперт раскрыл неожиданную цель Трампа. Фактически Дональд Трамп уже обозначил свои желания, подчеркнул Александр Палий.

Больше новостей:

Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Александр Палий
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Байдена не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине

У Байдена не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине

06:59Мир
Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

02:15Украина
Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

01:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событий

Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событий

4 знака зодиака, которые умеют хранить секреты

4 знака зодиака, которые умеют хранить секреты

Наконец Трамп сказал правду об Украине

Наконец Трамп сказал правду об Украине

Последние новости

07:10

Запутанная загадка для гениев: где 3 различия между изображениями девушек

06:59

У Байдена не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине

06:10

Украинцев огорошили заявлением о поражении в войнемнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 4 секунды найти панду

05:35

Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

Соглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - РябцевСоглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - Рябцев
04:30

Трамп может нарваться на ответку: прогноз торговой войны США с Канадой и ЕС

04:07

Лучшие дни для рекордного урожая: когда сеять помидоры на рассаду в январеВидео

03:31

Как избавиться от пятен и налета на зеркале: лайфхак с зубной пастой

02:30

Зимних шин недостаточно: как безопасно ездить в гололед - важные советы

Реклама
02:15

Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

02:00

Тратиться на химчистку не придется: как легко почистить мех дома

01:41

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

01:30

38-летний "Эдвард Каллен" женился на матери своей единственной дочери - СМИ

01:19

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

01:12

Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

00:21

Словакия отправляет делегацию в Москву: посольство Украины резко отреагировало

08 января, среда
23:51

Вирастюк окончательно развелся со второй женой и высказался про третий брак

23:29

Муж пропагандистки Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме

23:16

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в ДубаеВидео

23:14

РФ сознательно ударила по людям: в Запорожье возросло количество пострадавшихФото

Реклама
22:11

Завершить войну за 100 дней: у Трампа раскрыли планы по Украине

22:00

Зеленский ответил Трампу и трагедия в Запорожье: главные новости Украины (дайджест)

21:52

"Считал себя супер-самцом": подруга Седоковой рассказала про измены Тиммы

21:43

Сорвут джекпот удачи в первые шесть месяцев 2025: названы ТОП-3 знаков зодиака

21:38

Конец войны в Украине: Блинкен рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа

21:35

На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все"Видео

21:20

Можно ли дважды кипятить воду в чайнике: эксперты дали окончательный ответ

21:09

Энергетический кризис в Молдове: Зеленский заявил о готовности Украины помочь

21:08

Заявление Трампа об Украине и НАТО: в МИД выступили с важной инициативой

20:57

Не только престиж или элемент дизайна: почему в СССР на стены вешали ковры

20:40

Остановка транзита газа "недопустима": в МИД Венгрии пригрозили Украине

20:32

Экономия не исправит ситуацию: какую одежду нельзя покупать в секонд-хенде

20:30

"Решение уже принято": эксперт объяснил слова Трампа о вступлении Украины в НАТО

20:18

На концерт Земфиры в Дубае не пускали с флагами и запретили "высказывания"Видео

20:06

Антикварный комод с сюрпризом: женщина была ошеломлена - что она там нашла

19:58

Как добиться перелома в войне: у Зеленского назвали сценарий

19:52

"Это маловероятно": нардеп сделал заявление о демобилизации военных

19:41

Влупит +14 градусов: в каких областях ожидаются осадки

19:31

Следит за домом и воспитывает детей: зачем женщина отрастила ногти длиной 1,2 м

19:31

Знают не все водители: инструктор раскрыла "золотое правило" переключения передачВидео

Реклама
19:17

"Разносится все дальше и дальше": Ступка стал очевидцем пожара в Лос-Анджелесе

19:10

Новое заявление Трампа всколыхнуло весь мирмнение

19:03

"Съедают" деньги и энергию: какие приборы стоит выключать после пользования

19:02

Учения армии Лукашенко у границ: в Украине сделали заявление

18:49

Будет таять во рту: рецепт вкусного запеченного сала с фруктами

18:49

"Нас там не видели": Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО

18:27

IQ-тест для самых умных: найдите автомобиль в магазине за 5 секунд

18:25

Макрон нарвался на критику: французские депутаты осудили заявление об Украине

18:13

В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины: что известно

18:03

В Украине резко подорожал автогаз: названы причины

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять