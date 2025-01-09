Трамп может нарваться на ответку: прогноз торговой войны США с Канадой и ЕС

Канада и Европа могут зеркально ответить США, не исключает Александр Палий.

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-narvatsya-na-otvetku-prognoz-torgovoy-voyny-ssha-s-kanadoy-i-es-10628795.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Важно:

Трамп может рассориться с Европой и Канадой

Канада и Европа могут зеркально ответить США

В условиях нарастающей в мире турбулентности и активизации недружественных к США режимов, для новой вашингтонской администрации поссориться со своими союзниками было бы полным безумием, заявил политический аналитик Александр Палий.

"Если Трамп рассорится с Европой, США ждёт экономический кризис. Американцы проголосовали за Трампа, надеясь, что он решит проблему "дорогих яиц" и снизит цены на продукты питания, но его действия скорее приведут к обратному", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

видео дня

При этом эксперт не исключил, что в случае конфронтации со стороны Вашингтона, Канада и Европа могут зеркально ответить США.

"Если, например, обидится Канада и прекратит поставки канадской нефти в США (а она туда немало экспортирует), представьте, что начнётся в Штатах. Также и Европа является колоссальным рынком, где американцы имеют уникальные возможности. Поэтому если начнутся торговые войны, американцы увидят, что яйца не то что ещё не подешевели, а даже стали дороже", - добавил Палий.

Ранее эксперт спрогнозировал новую стратегию Трампа. В США могут стимулировать участников рынка, что и планирует делать администрация Дональда Трампа.

Как сообщал Главред, ранее эксперт раскрыл неожиданную цель Трампа. Фактически Дональд Трамп уже обозначил свои желания, подчеркнул Александр Палий.

Больше новостей:

Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред