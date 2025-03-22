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Китай рассматривает возможность отправить миротворцев в Украину: Welt раскрыло детали

Алёна Воронина
22 марта 2025, 13:37
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В Брюсселе считают, что участие Китая может подтолкнуть Россию к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к миротворцам.
Китай рассматривает возможность отправить миротворцев в Украину: Welt раскрыло детали
Китай рассматривает возможность отправить миротворцев в Украину/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине
  • В ЕС считают, что участие Китая может побудить РФ пересмотреть свое отношение к миротворцам

Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине. С вопросом, поддержат ли европейские партнеры такую инициативу, Пекин обратился к ЕС.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза, знакомые с этим вопросом.

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Согласно информации источников издания, дипломатические круги в Брюсселе считают, что присоединение Китая к "коалиции желающих" может стать фактором, который поможет стране-агрессору России пересмотреть свое отношение к миротворческим силам на украинской территории. Однако отмечается, что такой шаг остается "деликатным" и требует осторожного подхода.

"Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить принятие Россией миротворческих войск в Украине", - отметил источник в комментарии изданию.

Идею миротворческой миссии подняли на фоне анонсированного саммита "коалиции желающих", который должен состояться в Париже в следующий четверг, 27 марта. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, целью саммита является уточнить обязательства по краткосрочной поддержке Украины и привлечения миротворцев в случае достижения прекращения огня.

Участие в саммите, во время которого будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины на международной арене, также примет президент Украины Владимир Зеленский.

В издании отмечают, что идея миротворческой миссии до сих пор является предметом ожесточенных дискуссий, ведь страна-агрессор РФ категорически отвергает такие предложения.

Могут ли другие государства отправить миротворцев в Украину - последние новости

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал цифры, сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину. Численность миротворческих войск, которые западные государства введут в Украину будет больше 10 тысяч военных, основу которых будут составлять французы и британцы.

После этого появились новые данные о размещении миротворцев - будут не только наземные войска. Миротворческие силы в Украине могут включать не только наземные войска, но и авиацию, а также флот союзников.

В СМИ появилась информация, что Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину. Он рассматривает вариант введения миротворцев в Украину под руководством Организации Объединенных Наций. Введение любых миротворческих сил ООН потребует одобрения Совета безопасности.

Также ранее сообщалось, что Украине предлагают альтернативу миротворцам - Зеленский резко отреагировал. Президент Украины заявил, что созданная миссия под эгидой ООН не защитит Украину от оккупации или повторного вторжения РФ.

Напомним, ранее Главред рассказывал, в каких городах будут размещены миротворцы и какова их задача. Миротворцы предварительно, могут располагаться в трех городах Украины и, по данным СМИ, будут находиться в Украине бессрочно.

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