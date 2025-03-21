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Украине предлагают альтернативу миротворцам: Зеленский резко отреагировал

Марина Фурман
21 марта 2025, 17:42
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Президент Украины заявил, что миссия под эгидой ООН не защитит Украину от оккупации или повторного вторжения РФ.
Украине предлагают альтернативу миротворцам: Зеленский резко отреагировал
Зеленский отреагировал на заявление Макрона о миссии ООН / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, facebook.com/NATO

Ключевые тезисы:

  • Украина не рассматривает ООН как альтернативу миротворцам или гарантиям безопасности
  • ООН не защитит Украину от оккупации или повторного вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможную миссию от Организации Объединенных Наций как альтернативу потенциальному военному иностранному контингенту или гарантиям безопасности после прекращения войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, Украина поддерживает "логические отношения" с представителями ООН, в частности с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем.

"ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности, потому что ООН не будет иметь никакого мандата защищать Украину, если Путин снова придет с войной к нам", - добавил глава государства.

Также лидер Украины отметил, что возникает вопрос, получит ли военный контингент, идея которого сейчас обсуждается, мандат для защиты Украины.

"Пока что нет ответа на этот вопрос. Но безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО и есть корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров в Украине - безусловно, пойти против такой инфраструктуры очень опасно для россиян. Будут ли россияне бояться ООН? - Они этой войной нарушили все. Поэтому, я не думаю, что они будут бояться. Мы не рассматриваем альтернативы. В помощь коалиция хочет - мы готовы обсуждать", - подчеркнул Зеленский.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Какова численность Вооруженных сил стран Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Введение миротворцев в Украину - последние новости

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предлагает создание миссии под эгидой ООН, которая могла бы предотвратить новое нападение России на Украину в случае достижения мирного соглашения. Лидер Франции изучает различные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину.

Кроме того, как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов в Киеве, Одессе и Львове. По его словам, этот шаг является частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

Ранее журналисты Bloomberg сообщали, что союзники Украины планируют разместить миротворческие силы в наших регионах. Они будут включать не только наземные войска, но и авиацию и флот союзников.

Другие новости:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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