Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

Центрами размещения миротворческих сил стран-союзников на территории Украины могут стать Киев, Одесса и Львов, отметил Макрон.

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Макрон назвал 3 города, в которые введут миротворцев / Коллаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНИАН

О чем сказал Макрон:

Массового ввода войск союзников в Украину не предвидится

Центрами размещения миротворцев могут стать Киев, Одесса и Львов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов в Киеве, Одессе и Львове. В интервью изданию Le Parisien Макрон отметил, что этот шаг является частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, передает 24 канал.

Он отметил, что цель заключается не в массовом привлечении войск, ведь сейчас самая большая европейская армия - это украинская, которая насчитывает около миллиона военнослужащих.

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"Речь идет о размещении нескольких тысяч военных в ключевых точках для реализации программ подготовки и демонстрации долгосрочной поддержки. В военных сценариях рассматриваются такие центры, как Киев, Одесса и Львов", - отметил Макрон.

Макрон подчеркнул, что речь идет не о создании большого военного контингента или участии в боевых действиях, а скорее о размещении ограниченного числа военных для координации учебных программ и поддержки ВСУ.

Президент Франции также четко дал понять Кремлю, что Москва не имеет права определять условия для союзников Украины относительно присутствия миротворческих сил.

"Украина является суверенным государством, и, если она приглашает союзные войска на свою территорию, это не дело России решать, соглашаться или нет", - подчеркнул Макрон.

Какова численность вооруженных сил стран Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Размещение миротворцев в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что несколько европейских и неевропейских стран выразили намерение присоединиться к коалиции по размещению войск в Украине.

При этом европейские армии не будут принимать непосредственного участия в войне против России. Миротворческие подразделения могут быть развернуты, однако, как показывает опыт, такие меры не всегда дают желаемые результаты. В случае нового нападения противника миротворцы могут просто оставить позиции. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В то же время Австралия поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и готова рассмотреть возможность направления своих военных в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи, сообщает Bloomberg.

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