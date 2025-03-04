Австралия может отправить миротворцев в Украину: премьер сделал заявление

Россия не должна быть вознаграждена за агрессию, а империалистические планы Путина должны быть остановлены, считает премьер Энтони Албанизи.

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Австралия может отправить военных в Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/NATO

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Австралия поддерживает Украину и президента Владимира Зеленского

Канберра рассмотрит возможность размещения австралийских миротворцев видео дня

Страна уже оказала помощь Украине на более чем 1,3 млрд австралийских долларов

Австралия поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и готова рассмотреть возможность развертывания своих военных в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Албанизи, пишет Bloomberg.

Глава австралийского правительства подчеркнул, что позиция его страны остается неизменной - Австралия твердо стоит на стороне международного права и поддерживает президента Владимира Зеленского. По его словам, Австралия "открыта для рассмотрения любых дальнейших предложений" относительно потенциального размещения войск в Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и стоим вместе с президентом Зеленским. Сейчас продолжаются обсуждения относительно потенциальной миротворческой миссии, и с точки зрения моего правительства мы открыты к рассмотрению любых предложений в будущем", - отметил Албанизи.

С начала полномасштабного вторжения Австралия предоставила Украине помощь на более 1,3 миллиарда австралийских долларов (около 808 миллионов долларов США).

"Мы хотим видеть мир в Украине, но мы хотим убедиться, что незаконные, аморальные действия России не будут вознаграждены, и что Владимир Путин и его империалистические планы не будут вознаграждены или поощрены", - заявил Албанизи.

Премьер отметил, что пока Австралию не просили о предоставлении войск, но, "если поступит запрос, мы рассмотрим его".

Официальная Канберра в очередной раз подтвердила свою решительную поддержку Украины, даже несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Ведь заявление Албанизи прозвучало на фоне решения Трампа временно приостановить военную помощь Украине, чтобы оказать дополнительное давление на Зеленского после конфликта в Овальном кабинете.

Остановка помощи Украине он США - главное

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По данным источников, ограничения будут оставаться в силе, пока Киев не согласится на мирные переговоры.

Корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что Дональд Трамп пока не издавал официального приказа о прекращении военной помощи Украине. По его словам, пока что политика Трампа в отношении Украины отражается только в медиа, а никаких изменений в обмене разведданными или других аспектах военной поддержки не зафиксировано.

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что данные с польской границы и хаба в Ясенке подтверждают приостановление военной помощи США для Украины. Туск подчеркнул, что эта ситуация осложняет положение Европы, Украины и Польши, но правительство должно справиться.

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Кто такой Энтони Албанизи? Энтони Норман Албанизи (англ. Anthony Norman Albanese; род. 2 марта 1963, Сидней, Австралия) - австралийский политический деятель. 31-й Премьер-министр Австралии с 23 мая 2022 года, пишет Википедия.

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