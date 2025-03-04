Официального решения о заморозке помощи Украине от США не было - The Economist

Что написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл:
- Пока военная политика Трампа ограничивается освещением в СМИ
- Нет информации о том, что приказ прекратить поддержку ввели в силу
В настоящее время официального приказа президента США Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет. Об этом написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.
"Пока военная политика Трампа ограничивается освещением в СМИ. Это лишь первые дни, но не произошло никаких изменений в обмене разведданными или в каком-либо другом ключевом аспекте военной поддержки со стороны США. Наши партнеры говорят нам, что официального решения не было", - говорится в сообщении.видео дня
Он также уточнил, что у него нет информации о том, что приказ о приостановлении поставок оружия не отдали.
"Если говорить точнее, у меня нет информации о том, что приказ прекратить поддержку (поставки оружия) не был отдан. Дело в том, что пока нет никаких доказательств этого на местах", - добавил он.
Приостановка помощи от США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, запрет на помощь будет оставаться в силе, пока украинский президент не обязуется стремиться к мирным переговорам.
Ранее стало известно, что 3 марта Дональд Трамп проведет встречу, во время которой будут обсуждать дальнейшие шаги по войне в Украине, в частности возможное прекращение военной помощи Киеву. Как пишет Axios со ссылкой на источники, команда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского после неудачной встречи в Белом доме.
Также администрация Трампа приняла решение остановить финансирование закупки нового вооружения для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки из американских запасов. The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США сообщает, что финансирование прекратили в последние недели.
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Что такое The Economist?
The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.
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