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Официального решения о заморозке помощи Украине от США не было - The Economist

Виталий Кирсанов
4 марта 2025, 11:42
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Корреспондент The Economist заявляет, что пока не произошло никаких изменений в обмене разведданными между Украиной и США.
США
Нет информации о том, что приказ прекратить поддержку ввели в силу / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, pixabay.com

Что написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл:

  • Пока военная политика Трампа ограничивается освещением в СМИ
  • Нет информации о том, что приказ прекратить поддержку ввели в силу

В настоящее время официального приказа президента США Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет. Об этом написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.

"Пока военная политика Трампа ограничивается освещением в СМИ. Это лишь первые дни, но не произошло никаких изменений в обмене разведданными или в каком-либо другом ключевом аспекте военной поддержки со стороны США. Наши партнеры говорят нам, что официального решения не было", - говорится в сообщении.

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Он также уточнил, что у него нет информации о том, что приказ о приостановлении поставок оружия не отдали.

"Если говорить точнее, у меня нет информации о том, что приказ прекратить поддержку (поставки оружия) не был отдан. Дело в том, что пока нет никаких доказательств этого на местах", - добавил он.

Приостановка помощи от США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, запрет на помощь будет оставаться в силе, пока украинский президент не обязуется стремиться к мирным переговорам.

Ранее стало известно, что 3 марта Дональд Трамп проведет встречу, во время которой будут обсуждать дальнейшие шаги по войне в Украине, в частности возможное прекращение военной помощи Киеву. Как пишет Axios со ссылкой на источники, команда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского после неудачной встречи в Белом доме.

Также администрация Трампа приняла решение остановить финансирование закупки нового вооружения для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки из американских запасов. The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США сообщает, что финансирование прекратили в последние недели.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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