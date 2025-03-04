Венгрия заблокировала выделение Украине 20 млрд евро помощи от ЕС – Politico

Будапешт, возможно, поддерживает усиление обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине.

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Венгрия заблокировала выделение Украине 20 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, pixabay.com

Кратко:

ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году

Венгрия возьмет на себя вину за заморозку пакета помощи Киеву на 20 млрд

Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд евро военной помощи для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект выводов Совета ЕС.

Как отмечает издание, ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эти деньги не подлежат сомнению. Будапешт против нового пакета.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается представить свой инструментарий для увеличения расходов ЕС на оборону сегодня утром.

Однако новый пакет военного финансирования, предложенный главой внешнеполитического ведомства Каей Каллас, исключен из последнего проекта выводов Совета ЕС.

По данным издания, Венгрия возьмет на себя вину за заморозку пакета помощи Киеву на 20 млрд евро. Будапешт, возможно, поддерживает усиление обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине.

Возражения Венгрии против гарантий безопасности и новой помощи имели место и до того, как Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс объединились против Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Председатель Евросовета Антониу Кошта, по-видимому, признал поражение в своей кампании по привлечению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи.

"Я отмечаю, что существуют расхождения на пути к достижению мира и, в частности, подход "мир через силу", - написал Кошта Орбану 3 марта.

В то же время Кошта отметил "широкое согласие" относительно необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для решения проблем безопасности.

Орбан и Роберт Фицо из Словакии публично высказали свои возражения. Однако дипломаты за кулисами говорят, что другие столицы, включая Париж, так же рады видеть, как медленно продвигается пакет финансирования, пишет Politico.

Фон дер Ляйен, скорее всего, предложит более креативные способы заставить неохотно поддерживающие ее страны-члены поддержать Украину. По словам дипломата, одним из вариантов было бы требование, чтобы 20 процентов новых кредитов, доступных для расходов на оборону, направлялись на помощь Киеву.

Приостановка помощи от США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, запрет на помощь будет оставаться в силе, пока украинский президент не обязуется стремиться к мирным переговорам.

Ранее стало известно, что 3 марта Дональд Трамп проведет встречу, во время которой будут обсуждать дальнейшие шаги по войне в Украине, в частности возможное прекращение военной помощи Киеву. Как пишет Axios со ссылкой на источники, команда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского после неудачной встречи в Белом доме.

Также администрация Трампа приняла решение остановить финансирование закупки нового вооружения для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки из американских запасов. The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США сообщает, что финансирование прекратили в последние недели.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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