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"Ответ на плохое поведение": Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN

Анна Ярославская
4 марта 2025, 06:57
288
Запрет на поставку помощи останется в силе до тех пор, пока "Зеленский не возьмет на себя обязательство стремится к мирным переговорам".
Трамп, Зеленский, военная помощь
Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН, defense.gov

Вы узнаете:

  • Почему Трамп решил заморозить военную помощь Украине
  • Как приостановка поставок повлияет на линию фронта
  • Какое именно оружие теперь не доедет в Украину

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома. По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи, может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины.

Отмечается, что запрет на поставку помощи останется в силе до тех пор, пока "Зеленский не возьмет на себя обязательство стремится к мирным переговорам".

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"Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — заявил представитель Белого дома.

По словам чиновников, запрет на поставки "является прямым ответом на то, что Трамп считает плохим поведением Зеленского на прошлой неделе" и будет распространяться на всю военную технику, которая еще не находится на территории Украины.

Bloomberg уточняет, что будут приостановлены поставки всего военного оборудования США, которое в настоящее время не находится в Украине, в том числе оружия, которое находится в пути на самолетах и кораблях, либо то, которое находится в ожидании в транзитных зонах в Польше. По словам собеседника, выполнить паузу Трамп приказал главе Пентагона Питу Хегсету.

При этом западные чиновники считают, что Украина, вероятно, сможет поддерживать свой текущий темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно - до начала лета, прежде чем решение США начнет иметь серьезный эффект.

Американское оружие, включая ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, позволяло Украине наносить удары вглубь российской территории, но эта стратегия может пострадать, если поставки будут приостановлены.

Хотя европейские страны, возможно, смогут заменить американские поставки артиллерии, самое современное оружие поступает из Соединенных Штатов.

Как решение Трампа повлияет на линию фронта - мнение

"Удар будет большим. Я бы назвал его парализующим", — сказал Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Кансиан подсчитал, что Украина почувствует последствия приостановки помощи в течение двух-четырех месяцев.

"Когда поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование", - отметил он.

Кансиан также предупредил, что у администрации Трампа есть и другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или полностью отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских сил.

"Возможно, из этого есть выход, но для Зеленского это будет крайне унизительно", — сказал он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Ссора Трампа и Зеленского в Белом доме

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

Тем временем Зеленский считает, что еще может спасти свои отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после их конфликтной ситуации в Белом доме 28 февраля. Зеленский заявил, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями.

Сделку по редкоземельным металлам еще можно заключить, сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Также он заявил, что 4 марта представит свой план по Украине в рамках послания "О положении страны".

Трамп не намерен добиваться отставки Зеленского с поста президента, сказал министр торговли США Говард Лютник. Кроме того, американский президент намерен взвешенно подойти к таким вопросам, как пауза в военной помощи Украине.

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