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Отставка Зеленского и военная помощь: у Трампа раскрыли планы

Андрей Ганчук
3 марта 2025, 21:01
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Трамп "хочет быть миротворцем", сказал американский министр финансов Говард Лютник.
Трамп, Зеленский
Трамп не будет добиваться отставки Зеленского - министр торговли США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказал глава Минфина США:

  • Трамп не будет добиваться отставки Зеленского
  • Трамп будет "тщательно думать" о вопросе с паузой в военной помощи

Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается добиваться отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины после их ссоры в Овальном кабинете. Также Трамп будет тщательно обдумывать вопросы паузы в военной помощи Киеву и дальнейших шагов Вашингтона. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник.

В эфире CNN ему задали прямой вопрос о том, стремится ли Трамп устроить отставку Зеленского. Лютник ответил: "Нет".

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"Нет, он не вмешивается в украинскую политику… Он (Трамп, - ред.) хочет быть миротворцем", - сказал глава Минторга.

"Будет тщательно обдумывать"

Кроме того, Трамп будет анализировать вопросы паузы в военной помощи Украине и дальнейшие шаги Вашингтона.

"Он будет тщательно обдумывать, что делать и как реагировать", - говорит Лютник.

Также министр добавил, что Трамп находится в поиске инструментов для мирного завершения российско-украинской войны.

"Он выясняет, какие инструменты он может использовать для России и Украины, чтобы посадить их за стол переговоров", - подчеркнул Говард Лютник.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Ссора Зеленского и Трампа и требования от США – новости по теме:

Как сообщал Главред, встреча Зеленского и Трампа 28 февраля в Белом доме обернулась скандалом. Трамп и его вице-президент Вэнс начали отчитывать Зеленского и обвинять украинского президента в якобы нежелании мирно завершить войну с РФ. Зеленский потребовал гарантий безопасности, на что американские лидеры ответили что-то невнятное. Зеленский вынужден был досрочно завершить свой визит.

У Трампа готовы возобновить диалог с Украиной, но с "условиями", сказал помощник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. В частности, Белый дом требует, чтобы Зеленский выразил сожаление о ссоре, подписал соглашение о редкоземельных ископаемых и заявил о намерении участвовать в "мирных переговорах" с Россией.

США "нужен" лидер Украины, который сможет договориться и с Вашингтоном, и с Москвой, сказал Майкл Уолтц. Мол, если позиция Зеленского не изменится, американцы столкнутся с "настоящей проблемой".

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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