'Это не много': у Трампа назвали условия, которые должен выполнить Зеленский

Белый дом настаивает на извинениях со стороны президента Украины за ссору в Овальном кабинете.

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США требуют от Зеленского извинений / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Что известно:

США готовы на возвращение к переговорам с Зеленским

Вашингтон требует извинений от президента Украины

После ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленский, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая произошла в Овальном кабинете, американские власти хотят извинений от Киева. Об этом заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц в интервью Fox News.

Он также продолжает убеждать в том, что Зеленский "не готов говорить о мире".

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"Время не на его стороне, время не на стороне просто вечного продолжения этого конфликта, терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, и наши запасы боеприпасов не безграничны ... Зеленский действительно сделал своей стране настоящую медвежью услугу, не достигнув положительного результата в пятницу, и вы знаете, мы увидим, как все будет развиваться дальше", - сказал Волц.

Он отмечает, что в Белом доме ждут, когда Зеленский скажет, "что сожалеет о том, что произошло и он готов подписать соглашение о минералах". При этом они хотят также, чтобы Зеленский еще раз подчеркнул готовность участвовать в мирных переговорах.

"Я не думаю, что это слишком много. Я думаю, что это то, что лучше всего для американского народа, для украинского народа, для России и для мира, чтобы восстановить стабильность", - добавил Волц.

В Fox News со ссылкой на источники сообщили, что соглашение о минерах не будет подписано до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский публично не извиниться перед камерами за свое поведение в Овальном кабинете.

Смотрите видео об условиях, которые должен выполнить Зеленский:

Белый дом требует извинений от Зеленского / фото: скриншот

Скандал в Белом доме - последние новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

Впоследствии у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Отмечается, что эта ссора могла быть спланированной, чтобы дискредитировать президента Украины и заставить его уйти в отставку.

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