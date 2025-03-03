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"Меня можно обменять": Зеленский высказался о своей отставке

Ангелина Подвысоцкая
3 марта 2025, 00:12
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие своего ухода в отставку.
Владимир Зеленский, выборы
Зеленский назвал условие ухода в отставку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уйдет в отставку, но для этого нужно выполнить одно условие. Об этом он заявил в лондонском аэропорту во время общения с журналистами. Об этом сообщает Sky News.

Единственным условием Зеленский называет вступление Украины в НАТО.

"Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что обмениваюсь на членство в НАТО, значит, я выполнил свою миссию", — сказал Зеленский.

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В то же время он добавил, что даже в случае проведения президентских выборов "сменить его было бы нелегко".

"Недостаточно просто провести выборы. Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной", - добавил он.

Словесная перепалка Зеленского, Трампа и Вэнса – главные новости

Как сообщал Главред, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме обернулась скандалом. Трамп и вице-президент США Вэнс раскритиковали Зеленского, который подчеркивал, что Украине нужны гарантии безопасности и усиление. Трамп с Вэнсом настаивали на прекращении войны как таковой, без конкретики.

Позже Трамп обвинил Зеленского в том, что он, мол, не готов к миру. По словам Трампа, Зеленский может вернуться к переговорам, если, дескать, будет стремиться к "мирному процессу".

Зеленский попытался сорвать "мирный процесс", сказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, понятно, что Путин не будет легким переговорщиком, однако Вашингтон пытается выяснить, готова ли РФ к прекращению войны.

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