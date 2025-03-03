Саммит в Лондоне: Марон и Стармер предлагают Украине перемирие на месяц

Плки не планируется введение европейских войск в Украину.

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Макрон и Стармер предлагают перемирие на месяц / Коллаж: Главред, фото: ОП

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В Лондоне прошел европейский саммит по Украине

Маркон и Стармен предлагают перемирие на месяц.

В Лондоне состоялся европейский саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании предложил перемирие на месяц. Об этом отметили политики после саммита.

Стармер и Макрон отметили, что перемирие должно быть на море, в энергетике и в воздухе. Они назвали такую идею альтернативным вариантом из договоренностей США и РФ.

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"Я не верю в возможность договоренностей между США и Россией, поскольку убежден, что Путин стремится прежде всего унизить Украину, в частности через ее демилитаризацию ... Мы знаем, как это контролировать. Сегодняшняя линия фронта эквивалентна расстоянию между Парижем и Будапештом", - добавил Макрон.

В то же время пока не планируется ввод европейских войск в Украину. Развертывание контингента будет возможным только после подписания мирных соглашений.

"Важно использовать это время, чтобы достичь реалистичного перемирия, провести переговоры и, после подписания мира, осуществить развертывание", - сказал Макрон.

Саммит лидеров Европы в Лондоне 2 марта - главные новости

Как сообщал Главред, в Британии состоялся саммит лидеров Европы, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, британский премьер Кир Стармер, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и другие руководители и представители государств.

По итогам саммита Кир Стармер провел пресс-конференцию, во время которой рассказал, что Британия, Украина и Франция будут работать над мирным планом и передадут документ президенту США Трампу.

По словам Стармера, Британия будет готова отправить войска в Украину. Между тем Стармер анонсировал и новую встречу с Трампом.

"Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее. Это момент. Чтобы объединиться для длительного мира", - подчеркнул британский премьер.

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