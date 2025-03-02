Итоги саммита в Лондоне: каким должно быть перемирие с РФ

Перемирие между Украиной и РФ должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

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Результаты саммита в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: ОП

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В Лондоне состоялся европейский саммит по Украине

На саммите обсудили вопрос перемирия в Украине

В Лондоне состоялся европейский саммит, в котором приняли участие 18 глав государств и правительств и руководители международных институтов. На саммите обсуждали гарантии безопасности для Украины и мирный план. Об этом сообщает Офис президента Украины.

В целом лидеры обсудили продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности, инвестиции во внутреннее производство оружия и увеличение финансирования оборонной промышленности Европы.

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"Решение о санкциях против России, включая замороженные российские активы, будут оставаться на столе, пока не будет установлен устойчивый мир", - говорится в сообщении.

Также уже есть четкая позиция относительно перемирия с Россией. Основой этого перемирия должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, речь идет о привлечении механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усилении украинской армии.

"Начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Это шаг, который продемонстрирует истинное намерение России относительно мира", - говорится в сообщении.

Лидеры стран также обсудили обеспечение достаточной поддержки Украины со стороны США и совместную работу для окончания войны.

"Будет продолжаться разработка конкретного плана на основе предложений Франции и Великобритании", - говорится в сообщении.

Уже на следующей встрече будет представлен новый усиленный оборонный план для Европы. Эта встреча состоится в ближайшее время.

Саммит лидеров Европы в Лондоне 2 марта - главные новости

Как сообщал Главред, в Британии состоялся саммит лидеров Европы, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, британский премьер Кир Стармер, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и другие руководители и представители государств.

По итогам саммита Кир Стармер провел пресс-конференцию, во время которой рассказал, что Британия, Украина и Франция будут работать над мирным планом и передадут документ президенту США Трампу.

По словам Стармера, Британия будет готова отправить войска в Украину. Между тем Стармер анонсировал и новую встречу с Трампом.

"Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее. Это момент. Чтобы объединиться для длительного мира", - подчеркнул британский премьер.

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