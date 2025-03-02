Что будут делать миротворцы, если РФ нападет снова: назван прогноз

Главное из интервью Коваленко:
- Войска стран Европы воевать в Украине не будут
- Существует вероятность появления миротворцев
- Миротворцы разбегутся, если РФ нападет снова
Европейские армии не будут вместе с Украиной воевать против агрессора России. Миротворческие войска появиться могут, но подобные шаги, как показывает практика, не приводят к результатам. Если враг нападет снова, миротворцы просто разбегутся. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
В интервью Главреду он рассказал о том, европейских войск в Украине ожидать не следует. Миротворцы появиться могут, но эта схема не сработает.
"Если говорить о миротворческих войсках, то, да, вероятность такая есть. Но – я не вижу никакого смысла в миротворцах: ни одна миротворческая миссия никогда не доводила до какого-то положительного результата в тех странах, где она вводилась. Назовите мне хотя бы один конфликт, которому помогла миротворческая миссия", - отметил Коваленко.
Смотрите видео, в котором Коваленко рассказал, почему миротворцы в Украине - не лучшая идея:
По его мнению, миротворцы первые покинут свои позиции в случае повторного нападения России.
"Конфликт надо завершать так, как он начался. То есть если он начинается силовым методом, его надо завершать силовым методом, а не вводить каких-то там мальчиков, которые будут стоять вдоль линии боестолкновения, и, когда прилетит первый 152-й калибр, будут в ответ не шмалять по тому, кто запустил этот 152-й калибр, а будут собирать Совбез ООН и рассказывать, какие они там все расстроенные и обеспокоенные тем, что поубивали их миротворцев.
Именно миротворцы в случае начала войны, ее новой волны, будут бежать первыми. Поэтому они нам вообще не нужны", - подчеркнул Александр Коваленко.
Миротворцы в Украине – что об этом известно:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что в Украине нужно разместить около 100 тысяч миротворцев. Также он подчеркивал, что нельзя прекращать огонь без гарантий безопасности.
Страны Европы рассматривают возможность отправки в Украину около 30 тысяч миротворцев, писали журналисты The Washington Post. Предполагается, что силы не будут размещены на линии разграничения, но предпримут действия в случае военной агрессии РФ.
Миротворцы не обязательно будут располагаться на линии разграничения, считает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж и Лондон подготовили проект гарантий безопасности, который предусматривает участие миротворческой миссии.
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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