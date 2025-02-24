Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину: где разместят войска

Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.

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Эммануэль Макрон не исключает ввод миротворцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

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Подготовлен проект гарантий безопасности для Украины

Проект гарантий безопасности предусматривает размещение миротворцев

Париж и Лондон подготовили проект гарантий безопасности для Украины, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы должны играть свою роль в рамках гарантий безопасности", - подчеркнул он в ходе брифинга с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Le Figaro.

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По его словам, проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.

"Войска не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия", - добавил Макрон.

Он также уточнил, что многие страны в ЕС и за его пределами готовы отправить войска в Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения.

Ранее сообщалось о том, что американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине. Лондон пытается убедить Вашингтон отправить больше систем противовоздушной обороны.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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