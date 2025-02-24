Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину: где разместят войска

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- Подготовлен проект гарантий безопасности для Украины
- Проект гарантий безопасности предусматривает размещение миротворцев
Париж и Лондон подготовили проект гарантий безопасности для Украины, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы должны играть свою роль в рамках гарантий безопасности", - подчеркнул он в ходе брифинга с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Le Figaro.
По его словам, проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.
"Войска не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия", - добавил Макрон.
Он также уточнил, что многие страны в ЕС и за его пределами готовы отправить войска в Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения.
Ранее сообщалось о том, что американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине. Лондон пытается убедить Вашингтон отправить больше систем противовоздушной обороны.
Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
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