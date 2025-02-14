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Американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине – The Time

Алексей Тесля
14 февраля 2025, 16:45
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Лондон пытается убедить Вашингтон отправить больше систем противовоздушной обороны.
Евросоюз, миротворцы
В Украину могут ввести миротворцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Американская система противовоздушной обороны может прикрыть европейских миротворцев, в случае их размещения в Украине.

На такой сценарий Великобритания убеждает согласиться США, а средства ПВО могут предоставить в обмен на доступ к редкоземельным металлам и полезным ископаемым, говорится в материале издания The Times.

Лондон пытается убедить Вашингтон отправить больше систем противовоздушной обороны в Украину, чтобы помочь поддержать возможное будущее мирное соглашение, сообщают источники издания в британском правительстве.

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"Это их гарантия безопасности", - заявил высокопоставленный источник в правительстве Британии, добавив, что США не исключают предоставления воздушного прикрытия.

Что известно о размещении миротворцев в Украине

Издание напоминает, что ранее появилась информация, что Великобритания и Франция обсуждали возможность отправки войск для поддержки прекращения огня в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Однако правительство Британии на прошлой неделе отказалось "спекулировать на тему будущего", подтвердив поддержку Украины.

Ранее сообщалось о том, что РФ может согласиться на миротворцев из НАТО. На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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