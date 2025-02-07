РФ может согласиться на миротворцев из НАТО: Фесенко о неожиданном сценарии

Главное:
- Миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран
- Украина может не согласиться на миротворцев из стран BRICS
Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал вопрос вероятности привлечения европейских стран в роли миротворцев или гарантов безопасности для Украины.
"Главная проблема - согласится ли на это Россия? И здесь у меня есть большие сомнения. Если Россия против членства Украины в НАТО, то зачем ей соглашаться на присутствие войск стран НАТО в Украине даже без нашего членства?", - подчеркнул он в интервью Главреду.
На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран, среди которых Индия и Китай - обе страны являются членами BRICS, говорит эксперт.
"Это важный момент, ведь, хотя BRICS не является военным союзом, Китай имеет партнерские отношения с Россией в военной сфере. Почему это важно? Потому что ограничения могут быть с обеих сторон - как со стороны России, так и со стороны Украины. Когда обсуждается вопрос миротворцев, возникает ключевой вопрос: кто будет контролировать линию соприкосновения и демилитаризованные зоны?", - сказал он.
Политолог отметил, что Россия может не согласиться с участием стран НАТО в миротворческой миссии, а Украина не одобрит в роли миротворцев страны ОДКБ.
"Например, участие Беларуси в качестве миротворца точно неприемлемо для Украины. В то же время Армения, учитывая ее нынешнюю позицию, возможно, была бы приемлемой. Казахстан формально является членом ОДКБ, и хотя он, скорее всего, не будет откровенно поддерживать Россию, все же остается в составе этого блока", - не исключает он.
Вопрос в том, согласится ли Украина на страны BRICS в роли миротворцев, потому что формально это также организация, в которой присутствует Россия, но она не является военным союзом. А Китай, будучи партнером России, одновременно может выступать как гарант безопасности, предполагает собеседник.
"Если Украина соглашается на Китай, она может настаивать, чтобы хотя бы одна из стран НАТО также присоединилась к миротворческому контингенту. Например, Турция, которую Россия воспринимает как партнера, несмотря на ее членство в НАТО, могла бы стать таким гарантом безопасности. Это лишь один из сценариев того, как по-разному можно решать вопрос миротворцев. Но относительно участия европейских стран НАТО в миротворческой миссии - есть большие сомнения, что Россия на это согласится", - добавил Фесенко.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
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Кто такой Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
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