РФ может согласиться на миротворцев из НАТО: Фесенко о неожиданном сценарии

На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран.

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Миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран

Украина может не согласиться на миротворцев из стран BRICS

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал вопрос вероятности привлечения европейских стран в роли миротворцев или гарантов безопасности для Украины.

"Главная проблема - согласится ли на это Россия? И здесь у меня есть большие сомнения. Если Россия против членства Украины в НАТО, то зачем ей соглашаться на присутствие войск стран НАТО в Украине даже без нашего членства?", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран, среди которых Индия и Китай - обе страны являются членами BRICS, говорит эксперт.

"Это важный момент, ведь, хотя BRICS не является военным союзом, Китай имеет партнерские отношения с Россией в военной сфере. Почему это важно? Потому что ограничения могут быть с обеих сторон - как со стороны России, так и со стороны Украины. Когда обсуждается вопрос миротворцев, возникает ключевой вопрос: кто будет контролировать линию соприкосновения и демилитаризованные зоны?", - сказал он.

Политолог отметил, что Россия может не согласиться с участием стран НАТО в миротворческой миссии, а Украина не одобрит в роли миротворцев страны ОДКБ.

"Например, участие Беларуси в качестве миротворца точно неприемлемо для Украины. В то же время Армения, учитывая ее нынешнюю позицию, возможно, была бы приемлемой. Казахстан формально является членом ОДКБ, и хотя он, скорее всего, не будет откровенно поддерживать Россию, все же остается в составе этого блока", - не исключает он.

Вопрос в том, согласится ли Украина на страны BRICS в роли миротворцев, потому что формально это также организация, в которой присутствует Россия, но она не является военным союзом. А Китай, будучи партнером России, одновременно может выступать как гарант безопасности, предполагает собеседник.

"Если Украина соглашается на Китай, она может настаивать, чтобы хотя бы одна из стран НАТО также присоединилась к миротворческому контингенту. Например, Турция, которую Россия воспринимает как партнера, несмотря на ее членство в НАТО, могла бы стать таким гарантом безопасности. Это лишь один из сценариев того, как по-разному можно решать вопрос миротворцев. Но относительно участия европейских стран НАТО в миротворческой миссии - есть большие сомнения, что Россия на это согласится", - добавил Фесенко.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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