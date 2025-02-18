"Решаются важные вещи": Зеленский поговорил с Макроном, первые подробности

Нельзя допустить обмана и новой войны со стороны России, сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский и Макрон обсудили итоги экстренного саммита лидеров Европы в Париже / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео facebook.com/zelenskyy.official, УНИАН

О чем говорили Зеленский и Макрон:

Украине нужны сильные и надежные гарантии безопасности

Сейчас решаются важные вещи

Украина и Франция продолжат поддерживать контакты

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Пятой Французской Республики по итогам экстренного саммита европейских лидеров в Париже рассказал Зеленскому о разговорах с лидерами Европы и других стран. Обсуждалась глобальная ситуация и гарантии безопасности для украинского государства.

Как сообщил Зеленский в своем аккаунте в социальной сети Х, был продолжительный разговор.

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"Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины. У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например, хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы. Эммануэль также проинформировал меня о разговорах с другими лидерами, не только европейскими", - написал президент.

О чем договорились Макрон и Зеленский

Главы двух государств договорились поддерживать диалог.

"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи. Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может являться следствием только сильных гарантий безопасности", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Экстренный саммит лидеров ЕС в Париже – что об этом известно:

Как сообщал Главред, вечером 18 февраля состоялся экстренный саммит европейских лидеров в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон принимал других лидеров Европы. Саммит провели после того, как новый президент США Дональд Трамп позвонил главе Кремля Владимиру Путину и, похоже, решил запустить переговоры по завершению войны в Украине без участия Евросоюза.

По данным Голос Америки, на встрече присутствовали лидеры Британии, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Евросовета Антонио Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты пишут, что лидеры призвали увеличить расходы на обороноспособность Европы, однако не достигли единой позиции относительно запуска миротворцев в Украину для обеспечения мирной сделки.

В частности, премьер Британии Кир Стармер сказал, что пока рано делать выводы, однако Лондон будет готов отправить миротворческие войска в Украину.

Фраза Стармера о миротворцах привела к спору.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что говорить об этом неуместно, пока нет никакого мирного соглашения. К тому же такое соглашение не может быть достигнуто без участия Украины.

"Германия готова предоставить солдат для гарантии безопасности Украины, если это будет необходимо. Однако, сейчас совершенно преждевременно и совершенно не время вести эту дискуссию", - добавил Шольц.

Польский премьер Дональд Туск не готов отправлять своих миротворцев в Украину, но пообещал оказать материально-техническую и военную помощь.

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