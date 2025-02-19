До 30 тысяч: СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

В Европе начались более серьезные консультации об отправке миротворцев в Украину.

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СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Вы узнаете:

Миротворцев не будут размещать на линии фронта

Франция может выделить для Украины 10 тысяч военных

Что предусматривает предварительный план отправки миротворцев в Украину

Страны Европы могут отправить в Украину своих миротворцев, которые будут следить за прекращением огня. Ожидается, что в контингент войдут до 30 тысяч солдат. Об этом пишут The Washington Post и журналист The Times Лариса Браун в соцсети X.

Как рассказали WP неназванные чиновники, в последние дни в Европе начались более серьезные консультации об отправке миротворцев в Украину. Это произошло после того, как США направили европейским странам опросник о том, какие силы и оборудование они могут выделить для Украины.

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Источники издания отметили, что последний обсуждаемый в Европе вариант предусматривает создание сил "заверения" или "сдерживания", в которые войдут от 25 тысяч до 30 тысяч солдат. Миротворцев не будут размещать на линии фронта, но они будут готовы ответить, если Россия возобновит агрессию.

При этом, как добавили собеседники WP, для миротворцев может быть предусмотрено подкрепление за пределами Украины на случай, если им потребуется быстро наращивать численность и перемещаться.

Два чиновника уточнили, что Франция провела более глубокое планирование и пришла к выводу, что может выделить для Украины 10 тысяч военных. При этом другие европейские союзники остаются более беспокойными или имеют ограниченные вооруженные силы.

В то же время Лариса Браун утверждает, что предварительный план отправки миротворцев в Украину предусматривает:

развертывание под руководством Европы до 30 000 военнослужащих в ключевых городах, портах и критически важных объектах национальной инфраструктуры по всей Украине. Их не будет на востоке;

технический мониторинг границы с использованием разведывательной авиации, спутников в космосе и беспилотников для обеспечения "полной картины происходящего".

защита воздушного пространства и возобновление коммерческих полетов, а также возможность "отслеживать и отбивать атаки".

поддержкой будут выступать американские самолеты, базирующиеся в Румынии и Польше и готовые ответить в случае необходимости, а также крупные сухопутные войска на восточной границе, готовые к переброске.

Миротворцы для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходим контингент в 100 тысяч миротворцев. Украина уже подготовила специальную карту для союзников.

Также Украина обсудит с Европой возможность размещения миротворческих войск. Некоторые страны уже выразили готовность к этому. Речь идет об армии численностью 1-1,5 млн военных, которая могла бы защитить Украину от будущего наступления РФ.

Кроме этого, Великобритания убеждает США разместить в Украине больше систем ПВО для защиты потенциальной миротворческой миссии, сообщает The Times. США не исключают возможности предоставления воздушного прикрытия.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция рассматривали возможность отправки войск в Украину после заключения мирного соглашения. Однако Лондон официально воздерживается от комментариев.

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