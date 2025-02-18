Миротворцы могут появиться в Украине: Нидерланды и Франция приняли решение

Нидерланды могут играть ключевую роль в обеспечении стабильности после перемирия, даже без руководства НАТО.

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Парламент Нидерландов поддержал отправку миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Кратко:

Парламент Нидерландов одобрил резолюцию об отправке миротворцев в Украину

Нидерланды могут действовать без прямого руководства НАТО

Франция не будет отправлять сухопутные войска в Украину для боевых действий

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала резолюцию, которая предусматривает отправку миротворцев в Украину после завершения боевых действий. Правительство страны призывают занять конструктивную позицию по развертыванию "послевоенных миротворческих сил" на украинской территории. Об этом сообщает NOS.

В документе указано, что Нидерланды могут играть активную роль в обеспечении стабильности после достижения перемирия между Украиной и Россией. Учитывая позицию США и НАТО, которые не планируют участвовать в миротворческой миссии, резолюция предусматривает, что Нидерланды могут действовать без прямого руководства Альянса.

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Большинство депутатов нижней палаты поддержали эту инициативу, хотя крупнейшая парламентская партия высказалась против. Резолюцию также одобрила партия GroenLinks-PvdA, однако ее представители считают, что пока рано говорить о непосредственном развертывании войск в Украине.

Франция не будет отправлять войска

В то же время Франция не планирует направлять свои войска в Украину для непосредственных боевых действий против России. Президент Эммануэль Макрон в интервью La Dépêche подчеркнул, что Париж "не готовится отправлять на фронт воюющие сухопутные войска".

"Я абсолютно никогда не заявлял об отправке сухопутных войск. Сегодня Франция не готовится отправлять сухопутные войска. Мы думаем о гарантиях безопасности. Эту стратегическую двусмысленность в конце концов приносит избрание Дональда Трампа", - сказал он.

Макрон отметил, что Франция готова усиливать украинскую армию путем поставки вооружения и военной техники, а также направления военных экспертов для поддержки украинских сил за пределами линии фронта. Также Макрон допускает возможность миротворческой миссии под мандатом ООН вдоль линии фронта.

"Затем отправить экспертов или даже войска в ограниченном количестве за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность. Это то, что мы рассматриваем с британцами. И, в-третьих, членство в НАТО", - отметил французский президент.

Миротворцы для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходим контингент в 100 тысяч миротворцев. Украина уже подготовила специальную карту для союзников.

Также Украина обсудит с Европой возможность размещения миротворческих войск. Некоторые страны уже выразили готовность к этому. Речь идет об армии численностью 1-1,5 млн военных, которая могла бы защитить Украину от будущего наступления РФ.

Кроме этого, Великобритания убеждает США разместить в Украине больше систем ПВО для защиты потенциальной миротворческой миссии, сообщает The Times. США не исключают возможности предоставления воздушного прикрытия.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция рассматривали возможность отправки войск в Украину после заключения мирного соглашения. Однако Лондон официально воздерживается от комментариев.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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