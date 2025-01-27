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Лукашенко предложил "миротворцев" для Украины: ЦПД назвал скрытый мотив

Руслана Заклинская
27 января 2025, 12:05
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Риторика Лукашенко также совпадает с пропагандистскими нарративами России, отметили в ЦПД.
Лукашенко предложил 'миротворцев' для Украины: ЦПД назвал скрытый мотив
Лукашенко предлагает белорусских миротворцев для "нормализации" отношений между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 38 Брестская ДШБр

Главное:

  • Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы могли бы способствовать нормализации отношений между Украиной и Россией
  • ЦПД отметил, что эти заявления направлены на улучшение имиджа Лукашенко
  • Риторика Лукашенко также совпадает с пропагандистскими нарративами РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные отношения между Украиной и РФ. Такой риторикой белорусский диктатор пытается улучшить свой имидж в глазах международного сообщества. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

В то же время Лукашенко уточнил, что Минск не планирует направлять свои миротворческие силы на линию фронта, поскольку такие действия не поддержит ни Украина, ни Запад.

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ЦПД подчеркнул, что Лукашенко делает эти заявления, чтобы создать впечатление, что Беларусь остается в стороне от войны. В Центре напомнили, что активная поддержка Беларусью российской армии в начале полномасштабного вторжения сделала Минск соучастником агрессии России против Украины.

"Поэтому любые заявления о "белорусских миротворцах" звучат абсурдно. "Миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества", - отметили в ЦПД.

Кроме этого, риторика Лукашенко о миротворцах соответствует пропагандистским нарративам Кремля, который пытается представить Запад и Украину, а не Россию, той стороной, которая не хочет прекращения войны.

Выборы в Беларуси - новости по теме

Как сообщал Главред, 26 января в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых кроме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко участвовали еще четыре кандидата. По результатам выборов, Лукашенко "нарисовали" 87,6% голосов, что позволило ему якобы выиграть уже в седьмой раз.

В ЕС планировали опубликовать совместное заявление о непризнании так называемых президентских выборов в Беларуси, на которых Александр Лукашенко снова "победил". Однако Венгрия стала единственной из 27 стран-членов ЕС, которая заблокировала это заявление.

Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2025 году "будет какая-то развязка украинского конфликта". В то же время он утверждает, что конфликты между Россией и Украиной будут продолжаться, однако "свет в конце тоннеля" появится в этом году.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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