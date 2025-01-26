Переброска 'Орешника' и ядерки в Беларусь: основатель 'Гаюна' раскрыл замысел РФ

Антон Мотолько прокомментировал информацию о размещении российской баллистической ракеты "Орешник" в Беларуси.

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Основатель проекта "Белорусский Гаюн", активист Антон Мотолько заявил о том, что размещение российской баллистической ракеты "Орешник" в Беларуси не несет никакой военной целесообразности.

"Про "Орешник" много разговоров, мало дела. Размещение "Орешника" в Беларуси не несет никакой военной целесообразности", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

Активист при этом считает "фантазиями" заявления диктатора Александра Лукашенко, который якобы попросил у россиян разместить "Орешник" в Беларуси.

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"Единственное, мы предполагаем, что "Орешник" размещен на шасси белорусского МЗКТ (Минского завода колесных тягачей, - ред.), который под санкциями всех стран мира, мне уже кажется. Здесь Лукашенко тоже взаимодействует с Кремлем по военно-промышленному производству", - пояснил он.

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Собеседник также отметил, что пока у него нет никакого подтверждения того, что российское ядерное оружие находится на территории Беларуси.

"Мы можем предположить, что оно могло ввозиться и вывозиться на севере Витебской области, буквально на краю границы с Россией, но это тоже не подтвержденная версия", - объяснил он.

Мотолько добавил, что пока нет ни точного подготовленного места хранения для ядерного оружия, ни спецсвязи, которую можно идентифицировать, ни российских военных, спецохраны, которая должна там находиться.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником". Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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