Украина не может перехватить ракету 'Орешник': Сырский сделал важное заявление

Ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором, заявил Александр Сырский.

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В Украине создают систему ПВО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

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Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны

Новая российская ракета "Орешник" – это угроза

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны.

Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией, подчеркнул он в интервью ТСН. Тиждень.

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По словам главкома ВСУ, новая российская ракета "Орешник" – "это угроза, и в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить". Украина пока не имеет таких систем, "но мы должны сделать все, чтобы они появились".

"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой. Это побуждает нас активно вести и переговоры с союзниками, чтобы получить такую систему отметил украинский военачальник.

/ Инфографика: Главред

Он убежден, что это должно стать толчком для создания современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия россиянами.

"Работы (по созданию украинских комплексов ПВО, ред.) ведутся активно в этом направлении. Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат", - добавил Сырский.

Смотрите видео - у нас нет систем, которые могут перехватить "Орешник":

/ Скриншот

Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником". Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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