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"Катастрофа для Лукашенко": как пройдут выборы в Беларуси в 2025 году - Бульба

Юрий Берендий
19 января 2025, 13:16
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Если Лукашенко отпустит ручное управление Белоруссией, то это будет означать угрозу для самого диктатора и его семьи, отмечает Бульба.
'Катастрофа для Лукашенко': как пройдут выборы в Беларуси в 2025 году - Бульба
Политик назвал тревожный сигнал для Лукашенко / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Бульба:

  • Настроения белорусов перед выборами президента Беларуси остаются апатичными
  • Огромное количество граждан сбежали из Беларуси
  • Лукашенко боится передать власть по "назарбаевскому сценарию"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко готовился провести "назарбаевский сценарий" в Беларуси, но после произошедших событий в Казахстане отказался это делать и подал свою кандидатуру на выборы президента, которые состоятся 26 января 2025 года. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба.

Оценивая настроения белорусов перед выборами, Бульба отметил, что в обществе царит апатия, похожая на ту, которая была в советское время, когда людей заставляли участвовать в массовых мероприятиях, например, в праздновании 1 мая.

"Люди смотрят на происходящее и думают: "Ну надо - ладно, выйдем. Но если бы нас не трогали, было бы вообще замечательно.", - указывает Бульба.

Сергей Бульба отмечает, что выборов в Беларуси фактически не существует с 2005 года, когда сформировался негласный социальный договор: власть обеспечивала минимальный комфорт - доступное жилье, кредиты, путешествия в Турцию или Египет - и почти не вмешивалась в личную жизнь граждан, а те, в свою очередь, не задавали лишних вопросов. Однако в 2020 году эта договоренность была разрушена, и массовые протесты стали для Лукашенко серьезным ударом.

Смотрите видео интервью Сергея Бульбы Главреду о выборах в Беларуси:

"Он ведь привык, что выборы проходят "гладко": в 2005-м, 2010-м, 2015-м "прокатило", мол, почему в 2020 году все пошло иначе?!", - предполагает он.

С момента начала протестов волна репрессий не прекращается до сих пор. До 2020 года в Беларуси существовали три основные группы влияния: националисты, условные "БССРовские" (близкие к Лукашенко), и "рускомирные" - сторонники поглощения Беларуси Россией, которые составляют около 5-7% населения", - отмечает эксперт.

По мнению Бульбы, волна репрессий привела к арестам около 45 тысяч человек по политическим делам. От 700 тысяч до 2 миллионов человек покинули страну, причем среди них преимущественно те, кто стремился к свободной и демократической Беларуси. Этот отток продолжается: многие талантливые люди, которые рассчитывают на собственные силы в создании бизнеса или обустройстве жизни за рубежом, продолжают покидать страну из-за безнадежности и отсутствия перспектив.

"Лукашенко в очередной раз этим озаботился, и власти Беларуси думают, что бы такого вредного придумать, чтобы усложнить выезд. Им не нравится, что те, кто отправляется на заработки временно, в итоге начинают перевозить туда свои семьи и окончательно обосновываться за границей. Они понимают, что из страны выезжает трудоспособное население, которого и так немного", - сказал он.

Политик отмечает, что в Беларуси насчитывается около 4 150 000 трудоспособных граждан. Однако, учитывая, что страну преимущественно покидают активные представители общества, ситуация складывается так, что работать фактически некому. Так выглядит настоящее "счастье по-лукашенковски".

Он добавляет, что вместо реальной поддержки граждан власть прибегает к принуждению: бюджетников заставляют участвовать в мероприятиях, создавая иллюзию массовой поддержки. Все выглядит так, будто Лукашенко идет на выборы не сам, а по требованию народа.

"Судя по всему, у Лукашенко есть несогласованность с Путиным - в 2020 году он обещал, что больше не будет выдвигаться на пост президента, и пойдет по "назарбаевскому сценарию". Но события, которые произошли с Назарбаевым, стали для Лукашенко тревожным сигналом. Он внимательно это оценил и понял, что такой сценарий для него неприемлем", - сообщил он.

Как отмечает Бульба, Лукашенко ввел механизмы, похожие на те, которые создал Назарбаев. Он назначил себя председателем Всенародного собрания, сделав этот орган высшей государственной структурой, которая формально даже превышает полномочия президента.

"Однако сейчас он понимает, что если отпустит ручное управление страной, то это может привести к катастрофическим последствиям для его клана и семьи. Поэтому, похоже, он решил удерживать обе должности, не выпуская ничего из рук", - резюмировал Сергей Бульба.

Выборы в Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после начала полномасштабного вторжения России в Украину тысячи белорусов присоединились в ряды ВСУ, что создало надежду на возможность перемен в самой Беларуси после победы Украины. Политик и общественный деятель Сергей Бульба считает, что потенциал для такого развития событий действительно существует.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), Россия находится на завершающей стадии фактической аннексии Беларуси. Достигнутая военная, политическая и экономическая интеграция уже представляет угрозу для Запада. Аналитики ISW отмечают, что хотя полная аннексия в рамках Союзного государства еще не завершена, Россия достигла значительных успехов в этом направлении.

Сергей Бульба также обращает внимание на активизацию процессов вокруг так называемого Союзного государства, что может свидетельствовать о потенциальном поглощении Беларуси Россией. При этом вопрос компенсации за договоренности по Украине остается открытым, ведь каждая сторона преследует собственные интересы.

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Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

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