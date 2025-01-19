У Трампа изменилась стратегия относительно переговоров Зеленского и Путина

У команды Дональда Трампа нет стратегического видения по вопросу войны в Украине.

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Сможет ли Трамп урегулировать войну в Украине / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Ключевые тезисы Краева:

Трамп и его окружение стали реалистично смотреть на развязывание войны

Российский диктатор хочет поговорить с Трампом

Заявления чиновников США имеют разный смысл относительно войны

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что в администрации Дональда Трампа нет четкой стратегии по решению российско-украинской войны, поскольку часто заявления тех или иных чиновников имеют разный смысл.

"Трамп и его окружение стали более реалистично смотреть на решение вопроса российско-украинской войны. Никто уже не говорит о том, что нужно один раз позвонить Путину и Зеленскому и тогда война завершится. Теперь они уже понимают, что нужен предварительный процесс подготовки к таким переговорам. Команда Трампа постоянно сейчас в контакте с Офисом президента Украины. Путин тоже пытается к ним достучаться, потому что сам Трамп говорил, что это не он хочет к нему звонить, а российский диктатор хочет с ним поговорить. Поэтому сейчас продолжаются определенные предварительные согласования позиций и взаимные обмены мнениями", - пояснил Краев в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам эксперта, команда Трампа продолжает работать в условиях неопределенности и непонимания своих конечных целей.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

"У команды Дональда Трампа нет стратегического видения по вопросу войны в Украине. Они даже не прописали стратегию решения российско-украинской войны. Если бы они прописали стратегию и имели полноценное видение ситуации, то мы бы услышали от Трампа и его окружения более четкие и концентрированные заявления. Сейчас же есть немало различий и много неточностей в пределах его администрации. Когда одни люди говорят о завершении переговоров через полгода, а другие, что только через полгода такие переговоры начнутся. То есть, они работают в условиях неопределенности и непонимания своих конечных целей", - добавил он.

Политика Трампа - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США окажется в слабой позиции из-за переговоров Трампа и Путина. Игорь Айзенберг считает, что если Дональд Трамп вскоре проведет разговор с Путиным без объявления дополнительных рычагов давления на Россию, то это будет демонстрацией слабости США.

Бывший советник Трампа предупреждает, что Трамп хочет "покончить" с войной в Украине. Джон Болтон отметил, что Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим.

Шольц рассказал о разговорах с Трампом и сделал прогноз относительно помощи Украине от США. Берлин ведет усиленный диалог с командой избранного президента США Дональда Трампа. После его официальной инаугурации Вашингтон вряд ли сократит поддержку Украине.

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