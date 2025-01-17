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Шольц рассказал о разговорах с Трампом и сделал прогноз по помощи Украине от США

Андрей Ганчук
17 января 2025, 16:04
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Германия ведет "интенсивный" диалог с командой Трампа, сказал Олаф Шольц.
Шольц, Трамп
Не думаю, что США прекратят поддержку Украины - Шольц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Шольца:

  • Нет ожиданий, что США при Трампе прекратят поддержку Украины
  • Германия ведет усиленный диалог с командой Трампа

Берлин ведет усиленный диалог с командой избранного президента США Дональда Трампа. После его официальной инаугурации Вашингтон вряд ли сократит поддержку Украине. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает The Guardian, на пресс-конференции он рассказал о том, что дважды говорил с Трампом после президентских выборов в США, и не считает вероятным сокращение помощи Украине при каденции республиканца.

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"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины. Поэтому я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее защите", - подчеркнул Олаф Шольц.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Помощь Украине от США – новости по теме:

Как сообщал Главред, заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что Штаты не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине. В ответ на вопрос о том, может ли быть заморожена помощь Киеву, она подчеркнула сильную двухпартийную поддержку со стороны Конгресса.

Также США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Пакет включает дополнительные ракеты для ПВО, снаряды и ракеты класса воздух-земля. Это последний пакет помощи при администрации Байдена.

США дешевле оказывать помощь Украине, чем допустить победу агрессора России, написали журналисты Bloomberg. По оценкам Американского института предпринимательства, в случае негативного сценария американцам придется увеличить военные расходы на 800 млрд долларов до 2029 года.

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Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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