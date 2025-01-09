США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины: подробности

Этот пакет будет последним пакетом военной помощи Украине во времена администрации президента США Джо Байдена.

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США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины/ коллаж: Главред, фото: defense.gov

Кратко:

США объявили о новом пакете помощи Украине на $500 млн

Он включает в себя дополнительные ракеты для ПВО, снаряды и ракеты класса "воздух-земля"

Это последняя помощь от администрации Байдена

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, сумма которого составляет 500 миллионов долларов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он выступил с соответствующим заявлением в Германии, где он в последний раз перед оставлением своей должности возглавляет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

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Этот пакет будет последним пакетом военной помощи Украине во времена администрации президента США Джо Байдена.

Остин отметил, что помощь включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше снарядов и больше ракет класса "воздух-земля", а также другого оборудования для поддержки украинских F-16.

"Здесь, в "Рамштайн", я полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности - и создать более справедливый и достойный мир. И наша совместная работа должна продолжаться", - сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что борьба Украины является важной для всех союзников. Остин отметил, что война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, является вызовом свободным людям во всем мире.

"Как я сказал здесь, на "Рамштайн", на нашей первой встрече в апреле 2022 года, война Путина является вызовом свободным людям во всем мире. И мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские амбиции выше основных прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну самообороны. И это одно из величайших дел нашего времени", - отметил Остин.

Военная помощь Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в конце декабря стало известно, что США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов. Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

Также ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что США дадут Украине много оружия при одном условии. Если нам передадут контейнеры с оружием на сумму 500 млрд долл, у россиян шансов в этой войне не будет, подчеркнул майор запаса ВСУ.

Напомним, у Байдена заявили, что не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине. В Пентагоне прокомментировали возможный риск "замораживания" оказания помощи Украине новой администрацией.

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Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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