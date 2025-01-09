Атака на нефтебазу в Энгельсе: известно об уничтожении специфического топлива РФ

Главное из заявления эксперта:
- В Энгельсе уничтожен большой запас горючего
- Это не простой бензин или керосин
- Удары по аэродромам нейтрализуют атаки РФ по Украине
На нефтебазе в российском Энгельсе уничтожен большой запас специфического топлива. Об этом сказал генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире КИЕВ24.
По его словам, это не простой бензин или керосин. Ведь для стратегических бомбардировщиков это другие категории, высший другой класс, который требует особой переработки, хранения и обеспечения самолетов.
"Наиболее эффективным способом нейтрализовать удары бомбардировочными, ракетами и тактической авиацией - это нанесение ударов непосредственно по аэродромам, зонам пусков и системе обеспечения горючим и боеприпасами", - подчеркнул он.
Маломуж также назвал два важных аспекта:
- Нет горючего - нечему летать, двигаться, подниматься, соответственно ракеты и КАБы не прилетают по украинским городам.
- Дезориентация системы управления полетами - значительные пожары вызывают экологическую и технологическую катастрофу.
Удар по нефтебазе РФ - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе.
Кроме того, в результате дронового удара по нефтебазе в Саратовской области украинским силам удалось поразить военный объект стратегического значения. Это может привести к заметному снижению активности стратегических бомбардировщиков Ту-160, с помощью которых страна-агрессор РФ наносит удары по мирным городам Украины.
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Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
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