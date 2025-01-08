Провал экспорта нефти РФ: США должны нанести санкционный удар по России - Рябцев

Согласованный подход и усиление санкционных ограничений могут поставить Кремль в крайне затруднительное положение.

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Стратегия Трампа на рынке нефти вряд ли существенно ослабит позиции РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump/

Что сказал Рябцев:

Сейчас влияние на доходы РФ от нефти минимальное

США следует ввести санкции против финансовых учреждений России

Украина предложила Штатам варианты усиления эффективности санкций

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял о стратегии усиления добычи экспорта американской нефти. Однако такой шаг вряд ли сможет снизить доходы страны-агрессора России от нефти, которыми Кремль фактически финансирует продолжение войны в Украине.

Об этом в интервью Главреду рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. По его словам, главная проблема в том, что только против около 100 российских судов, которыми транспортируют нефть и нефтепродукты из 800 Великобритания ввела санкции.

Если говорить о санкциях Евросоюза или Штатов, то эти страны ввели ограничения только против 50 танкеров, что минимально будет влиять на уничтожение доходов РФ от экспорта нефти.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Более того, большинство этих танкеров не заходят в европейские, американские или британские порты и не пользуются услугами их страховых, банковских или других компаний", - отметил Рябцев.

Поэтому, чтобы существенно сократить доходы страны-агрессора от экспорта нефти на нефтепродуктов нужно ввести ограничения непосредственно против финансовых учреждений, через которые проходят платежи российских компаний.

"В этом контексте даже угроза санкциями может иметь значительный эффект. Не секрет, что, например, государственные китайские банки уже избегают заключения контрактов, связанных с оплатой за российскую нефть", - добавил эксперт.

Также США стоит обратить внимание на рекомендации, которые ранее ежеквартально предоставляла группа Ермака-Макфола, для усиления эффективности санкций.

Смотрите видео о шансах США устранить Россию с мирового рынка нефти:

"Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты вводят санкции отдельно друг от друга, придерживаясь собственных национальных интересов и пытаясь избежать вреда для своего бизнеса. Поэтому эффективность таких мер остается ограниченной", - подытожил Рябцев.

Введение санкций против России - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против страны-агрессора России. Под санкционный удар могут попасть нефтяные доходы РФ.

Напомним, Главред писал, что недавно США ввели санкции против "Газпромбанка", который долгое время использовался россиянами для обхода ограничений, торговли с другими странами и получения валюты. Это нанесло серьезный тактический удар по экономике России, вызвав резкое падение рубля до 115 за доллар, хотя впоследствии курс стабилизировался на уровне около 100 рублей за доллар.

Накануне российский оппозиционер Игорь Яковенко предупреждал, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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