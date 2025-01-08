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Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине – Forbes

Алексей Тесля
8 января 2025, 10:44
897
Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных БПЛА.
ВСУ, Курская область
ВСУ бьют по штабам РФ в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ (иллюстративное фото), DeepState

Важно:

  • Нанесены удара по штабам российской 810-й морской пехотной бригады
  • ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады на Курщине

Украинские защитники нанесли по меньшей мере два результативных удара по штабам российской 810-й морской пехотной бригады в Курской области.

Во вторник в результате высокоточного налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, говорится в материале издания Forbes.

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Пока неясно, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая находится всего недалеко от Суджи. Поэтому вариантов много, поскольку Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.

"Осажденная 810-я морская пехотная бригада получила непропорционально большую долю этой огневой мощи", - говорится в материале.

Аналитики напоминают о том, что ранее украинцы нанесли удар по штабу бригады в Льгове. При этом вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха.

"Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступа", - уточняется в материале.

В материале также отмечается, что накануне ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки.

"С ноября российские морские пехотинцы бросили на Погребки по меньшей мере два батальона численностью 400 человек, но кроме потерь ничего не добились", - добавили авторы материала.

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Ранее сообщалось о том, что Силы обороны наступают на Курщине. Главком ВСУ Александр Сырский неспроста накануне побывал в Курской области, считает Александр Коваленко.

Как сообщал Главред, ранее в российских Telegram-каналах пошла волна заявлений о якобы начале нового наступления ВСУ в Курской области. Они писали, что украинские войска наступают в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Напомним, войска РФ в Курской области были атакованы сразу на нескольких направлениях, позже сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что оккупанты не ожидали такого резкого всплеска атак. Также о "хороших новостях" с Курщины сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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