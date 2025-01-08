Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине – Forbes

Важно:
- Нанесены удара по штабам российской 810-й морской пехотной бригады
- ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады на Курщине
Украинские защитники нанесли по меньшей мере два результативных удара по штабам российской 810-й морской пехотной бригады в Курской области.
Во вторник в результате высокоточного налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, говорится в материале издания Forbes.
Пока неясно, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая находится всего недалеко от Суджи. Поэтому вариантов много, поскольку Украина обладает целым набором оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.
"Осажденная 810-я морская пехотная бригада получила непропорционально большую долю этой огневой мощи", - говорится в материале.
Аналитики напоминают о том, что ранее украинцы нанесли удар по штабу бригады в Льгове. При этом вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха.
"Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступа", - уточняется в материале.
В материале также отмечается, что накануне ВСУ отразили очередную атаку 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки.
"С ноября российские морские пехотинцы бросили на Погребки по меньшей мере два батальона численностью 400 человек, но кроме потерь ничего не добились", - добавили авторы материала.
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны наступают на Курщине. Главком ВСУ Александр Сырский неспроста накануне побывал в Курской области, считает Александр Коваленко.
Как сообщал Главред, ранее в российских Telegram-каналах пошла волна заявлений о якобы начале нового наступления ВСУ в Курской области. Они писали, что украинские войска наступают в направлении населенного пункта Большое Солдатское.
Напомним, войска РФ в Курской области были атакованы сразу на нескольких направлениях, позже сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что оккупанты не ожидали такого резкого всплеска атак. Также о "хороших новостях" с Курщины сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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