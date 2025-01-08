Не Покровск: враг пытается прорваться к важному городу в Донецкой области - МВА

Что сказал Третьяк:
- Украинские военные держат оборону несмотря на наступление врага
- ВСУ удалось остановить армию РФ за километр до Мирнограда
- В опасности остаются тысячи гражданских
На Покровском направлении оккупационные силы страны-агрессора России каждый день пытаются протиснуться вперед. Сложная ситуация не только в районе Покровска, но и города Мирноград.
В эфире телеканала "Эспрессо" исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк заявил, что на сегодня враг ежедневно обстреливает город и пытается прорвать оборону ВСУ в окрестностях.
Украинские военные удерживают позиции на юго-восточном направлении буквально в километре от Мирнограда. Однако противник начал попытки обхода украинской обороны с другой стороны.
При этом в городе все еще остается около 5 тысяч местных жителей, которые постоянно прячутся от обстрелов оккупантов в подвалах. На эвакуацию соглашается уже мало кто.
Наступление армии РФ на Покровском направлении - последние новости
Напомним, в ВСУ сообщали, что российские войска пытаются ослабить логистические возможности Вооруженных сил Украины в Покровске, но вытеснить украинские силы из города пока маловероятно.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что оккупанты поставили себе цель захватить Покровск. Для этого они используют уже заезженную практику - не идут в лобовые атаки, а пытаются обойти город с разных сторон.
Ранее аналитики ISW предупреждали, что с конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.
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Кто такой Юрий Третьяк?
Юрий Третьяк - исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации, ранее был советником городского головы, работал в исполнительном комитете Мирноградского городского совета Покровского района Донецкой области.
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