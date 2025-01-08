Не Покровск: враг пытается прорваться к важному городу в Донецкой области - МВА

Кроме постоянных штурмов ВСУ враг не прекращает артиллерийские обстрелы города.

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ВСУ пытаются не допустить продвижения врага в город / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил ТрО, скрин с DeepState

Что сказал Третьяк:

Украинские военные держат оборону несмотря на наступление врага

ВСУ удалось остановить армию РФ за километр до Мирнограда

В опасности остаются тысячи гражданских

На Покровском направлении оккупационные силы страны-агрессора России каждый день пытаются протиснуться вперед. Сложная ситуация не только в районе Покровска, но и города Мирноград.

В эфире телеканала "Эспрессо" исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк заявил, что на сегодня враг ежедневно обстреливает город и пытается прорвать оборону ВСУ в окрестностях.

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Украинские военные удерживают позиции на юго-восточном направлении буквально в километре от Мирнограда. Однако противник начал попытки обхода украинской обороны с другой стороны.

При этом в городе все еще остается около 5 тысяч местных жителей, которые постоянно прячутся от обстрелов оккупантов в подвалах. На эвакуацию соглашается уже мало кто.

Наступление армии РФ на Покровском направлении - последние новости

Напомним, в ВСУ сообщали, что российские войска пытаются ослабить логистические возможности Вооруженных сил Украины в Покровске, но вытеснить украинские силы из города пока маловероятно.

Покровск / Инфографика: Главред

Накануне, как писал Главред, стало известно, что оккупанты поставили себе цель захватить Покровск. Для этого они используют уже заезженную практику - не идут в лобовые атаки, а пытаются обойти город с разных сторон.

Ранее аналитики ISW предупреждали, что с конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.

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Кто такой Юрий Третьяк? Юрий Третьяк - исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации, ранее был советником городского головы, работал в исполнительном комитете Мирноградского городского совета Покровского района Донецкой области.

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