Заставят ли оккупанты ВСУ выйти из Покровска: в ОСУВ 'Хортица' дали ответ

Оккупанты рассчитывают, что командование ВСУ может принять решение об отступлении.

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Какая ситуация в Покровске сейчас / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Ключевое из заявлений Трегубова:

Враг прикладывает максимально усилий, чтобы ВСУ вышли из Покровска

Оккупанты имеют в планах обойти город полностью

Российские войска пытаются ослабить логистические возможности Вооруженных сил Украины в Покровске, но вытеснить украинские силы из города пока маловероятно.

Противник может стремиться создать условия, чтобы заставить ВСУ вывести войска из Покровска, однако реализация этой задачи выглядит крайне сложной.

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Об этом заявил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время телемарафона.

"По меньшей мере, они хотят ослабить украинскую логистику в самом городе. Мне кажется, что просто обойти его полностью - это для них очень амбициозная цель", - пояснил он.

Покровск / Инфографика: Главред

По словам Трегубова, россияне рассчитывают, что командование ВСУ может принять решение об отступлении, однако пока этот сценарий выглядит маловероятным.

"Похоже на то, что они пытаются хотя бы ослабить украинские войска там, ослабить снабжение, и спровоцировать украинское командование на вывод войск из города. Хотя, пока это выглядит крайне маловероятно", - подытожил он.

Что сейчас происходит в Покровске - детали

Напомним, как ранее сообщал Главред, от Покровска до Часового Яра враг приготовил окружение ВСУ на сотни квадратных километров. РФ хочет сразу захватить не 10-20 кв. км, а даже тысячу квадратных километров территории.

По данным Forbes, на Покровск наступает 90-я гвардейская танковая дивизия РФ, однако стало известно, какой капкан приготовили ВСУ врагу. В арсенале украинцев - немецкие танки, французские гаубицы и около 2 тысяч подготовленных солдат.

В то же время в ISW раскрыли угрозу для Днепропетровской области. Отмечается, что российское военное командование сосредоточено на районах к югу и юго-западу от Покровска, а не к востоку от Покровска.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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