Окружение ВСУ на сотни квадратных километров: где враг приготовил ловушку

Если провести условную дугу от Покровска до Часового Яра, то стрелочки на карте и являются намерением Российской Федерации, говорит эксперт.

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Эксперт описал важный сценарий на фронте, который задумал враг / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

О чем речь:

Враг планирует обойти с запада, окружить с юга, запада и севера город Покровск

РФ хочет сразу захватить не 10-20 кв. км, а даже тысячу квадратных километров территории

На территории от Покровска до Часового Яра в планах российских захватчиков является осуществление большого окружения наших защитников.

С таким мнением, опираясь на карту DeepState, в эфире телеканала "Эспрессо" выступил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Проанализировав направление движения оккупантов под Покровском, Ступак отмечает, что агрессоры хотят обойти город с запада и перерезать дорогу, которая соединяет его с Днепропетровской областью.

"Из того, что вижу по карте, противник планирует обойти Покровск с запада, окружить с юга, запада и севера город, заставить наших военных отойти", - отметил эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Также эксперт проанализировал и другое направление - Часового Яра.

"Если провести условную дугу от Покровска до Часового Яра, то стрелочки на карте и являются намерением Российской Федерации. То есть сделать такую дугу, большое окружение для наших военных и сразу захватить не 10-20 кв. км, а, возможно, несколько сотен и даже тысячу квадратных километров территории. Думаю, здесь попытка у них такая есть", - предположил он.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал главную цель Путина в Покровске. Оккупанты стремятся перерезать логистику, которая может усиливать украинские группировки в городе.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал намерения врага по оккупации города Сумы. По его словам, агрессоры из РФ смогут на 3-4 километра зайти вглубь Сумщины.

А вот на Курщине ВСУ сковывают врага. Сейчас там сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских оккупационных войск, однако наступать им не легко.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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