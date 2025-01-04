Россияне идут по трупам своих же: в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ

Российское командование не считается с жизнью своих солдат, рассказал пресс-офицер 48 ОАБр.

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Россиян бросают в бой, не считаясь с жизнями / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

Российское руководство не жалеет своих военных и использует их как "мясо"

Потери среди личного состава РФ на фронте огромные

Потери оккупантов на фронте чрезвычайно велики, россиян используют как "мясо". Штурмовым группам часто приходится идти через тела своих предшественников. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко.

По его словам, российское командование не считается с жизнью своих солдат, их используют как "мясо" для достижения своих целей.

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"Потери таковы, что штурмовая группа, которая наступает, ей приходится переступать через тела предыдущих штурмовых групп и, в принципе, становиться, видимо, следующими телами, через которые будут переступать другие штурмовые группы. То есть, потери врага огромные, что, в принципе, доказывает, что россияне не жалеют людей", - рассказал Петренко.

Пресс-офицер также добавил, что несмотря на большие потери среди личного состава, технику россияне берегут.

"Видимо, для россиян все-таки важнее территории, чем люди", - отметил Петренко.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, расстояние от линии фронта до центральной части Купянска сократилось до 2 км, что позволяет оккупантам обстреливать город минометами и FPV-дронами. Ковшаровка и Купянск-Узловой также под обстрелами.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что если российские оккупанты решатся наступать с Курщины на Сумщину, их "операция" будет похожа на ситуацию на Харьковщине. Они могут продвинуться лишь на 3-4 км вглубь Сумщины

Как сообщал Главред, россияне продолжают штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Вблизи Покровска сосредоточено более 70 тысяч военных. Их цель - не только окружить город, но и перерезать логистику для поддержки украинских сил.

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Кто такой Богдан Петренко? Богдан Петренко с начала широкомасштабного вторжения он добровольно ушел в ТЦК и стал на защиту Украины. Сначала был командиром стрелкового взвода, а затем, когда на базе его батальона сформировали артиллерийскую часть, он попал в 48-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Через полтора года стал пресс-офицером бригады.

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