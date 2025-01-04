Россияне идут по трупам своих же: в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ

Коротко:
- Российское руководство не жалеет своих военных и использует их как "мясо"
- Потери среди личного состава РФ на фронте огромные
Потери оккупантов на фронте чрезвычайно велики, россиян используют как "мясо". Штурмовым группам часто приходится идти через тела своих предшественников. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко.
По его словам, российское командование не считается с жизнью своих солдат, их используют как "мясо" для достижения своих целей.
"Потери таковы, что штурмовая группа, которая наступает, ей приходится переступать через тела предыдущих штурмовых групп и, в принципе, становиться, видимо, следующими телами, через которые будут переступать другие штурмовые группы. То есть, потери врага огромные, что, в принципе, доказывает, что россияне не жалеют людей", - рассказал Петренко.
Пресс-офицер также добавил, что несмотря на большие потери среди личного состава, технику россияне берегут.
"Видимо, для россиян все-таки важнее территории, чем люди", - отметил Петренко.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, расстояние от линии фронта до центральной части Купянска сократилось до 2 км, что позволяет оккупантам обстреливать город минометами и FPV-дронами. Ковшаровка и Купянск-Узловой также под обстрелами.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что если российские оккупанты решатся наступать с Курщины на Сумщину, их "операция" будет похожа на ситуацию на Харьковщине. Они могут продвинуться лишь на 3-4 км вглубь Сумщины
Как сообщал Главред, россияне продолжают штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Вблизи Покровска сосредоточено более 70 тысяч военных. Их цель - не только окружить город, но и перерезать логистику для поддержки украинских сил.
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Кто такой Богдан Петренко?
Богдан Петренко с начала широкомасштабного вторжения он добровольно ушел в ТЦК и стал на защиту Украины. Сначала был командиром стрелкового взвода, а затем, когда на базе его батальона сформировали артиллерийскую часть, он попал в 48-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Через полтора года стал пресс-офицером бригады.
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