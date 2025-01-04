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"До прекращения огня еще далеко": депутат Бундестага назвал два сценария войны

Руслана Заклинская
4 января 2025, 16:25
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Без международных гарантий безопасности Украина рискует столкнуться с новой агрессией РФ, считает Михаэль Рот.
'До прекращения огня еще далеко': депутат Бундестага назвал два сценария войны
Два сценария войны по версии Михаэля Рота / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 144 отдельная пехотная бригада

Главные тезисы Рота:

  • Путин не заинтересован в серьезных переговорах о завершении войны
  • Украина без международных гарантий безопасности может столкнуться с новой агрессией со стороны России
  • Отказ от вступления Украины в НАТО не удовлетворит Россию

До реального прекращения огня в Украине еще далеко. Президент России Владимир Путин не демонстрирует готовности к серьезным переговорам. Об этом пишет депутат Бундестага Михаэль Рот в статье для Welt.

"Даже если Запад и Украина устали от войны, до прекращения огня с Россией еще очень далеко. Президент России Владимир Путин не проявляет серьезной готовности к переговорам, не прояснены и ключевые вопросы о том, как такое прекращение огня можно обеспечить и стабилизировать в долгосрочной перспективе", - отметил немецкий депутат.

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По его словам, без надежных международных гарантий безопасности Украина рискует снова оказаться перед агрессией РФ. Рот предупредил, что Россия может использовать паузу для усиления своего военного потенциала и готовить новое наступление.

Депутат подчеркнул, что отказ Украины от вступления в НАТО не удовлетворит Путина. Ведь главная цель российского диктатора - уничтожение украинской независимости и покорение страны.

"Но Путин никогда не был заинтересован в НАТО в первую очередь. Тем более что ни президент США Джо Байден, ни канцлер Германии Олаф Шольц никогда всерьез не рассматривали возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем... Целью Путина является порабощение Украины и уничтожение украинского народа - будь то военная оккупация или пророссийский режим в Киеве", - добавил он.

Два сценария войны

Несмотря на значительные потери, Россия имеет ресурсы, чтобы продолжать войну дольше, чем Украина. Поэтому, как утверждает Рот, пока Путин верит в возможность достижения своих целей на поле боя, он вряд ли согласится на мирные переговоры.

По словам Рота, Запад должен подготовиться к двум сценариям. Первый сценарий - это отказ России от переговоров или их провал. В этом случае США могут объявить о значительном увеличении военной помощи Украине. Однако, по мнению депутата, неясно, будет ли готов Дональд Трамп, который ориентируется на Китай, предоставить значительную поддержку, учитывая исчерпанный арсенал оружия.

"Другой сценарий заключается в том, что Путин затягивает переговоры, одновременно усиливая давление на фронте. Как долго Украина сможет удерживать линию фронта без дальнейшей помощи США, неизвестно. В обоих случаях Германии и Европе придется значительно активизировать свои усилия, чтобы предотвратить поражение Украины", - добавил Рот.

Завершение войны в Украине - прогнозы

Напомним, в 2025 году активная фаза войны в Украине может прекратиться из-за усилий президента США Дональда Трампа. Однако война останется нерешенной, прогнозирует Newsweek.

Также дипломат Владимир Огрызко считает, что Россия может отступить и прекратить войну, если сработают несколько ключевых факторов: поддержка Украины, эффективность ВСУ и усиление санкций против РФ. Это может стать началом распада России.

Как сообщал Главред, военный эксперт Роман Свитан считает, что война может продлиться еще около трех лет. Украина может выйти на границы 1991 года к 2027 году.

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