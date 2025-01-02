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Может продолжаться еще 3 года: Свитан описал сценарий завершения войны в Украине

Алёна Воронина
2 января 2025, 14:51
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В 2025 году главными задачами Украины будет сдерживание и истощение российской армии и отработка освобождения Крыма.
Роман Свитан, украинские военные
Свитан описал сценарий завершения войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин, 18 отдельная бригада армейской авиации

Основные тезисы Свитана:

  • Война может продолжаться еще около трех лет
  • В 2025-м Украине надо сдерживать армию РФ и отрабатывать освобождение Крыма
  • Примерно в 2027 году, не раньше, украинские военные могут выйти на границы 1991 года

2025 год не будет годом Украины в военных действиях, да и вообще в геополитике. С одной стороны, для нас этот год будет периодом накопления ресурсов, восстановления потерь, и будет продолжаться такая же горячая фаза войны, с другой - Украина будет выполнять операции по сковыванию российской армии.

Таким прогнозом поделился военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду. По его словам, война в Украине может продлиться еще около трех лет.

Эксперт отмечает, что Украина может выйти на границы 1991 года в 2027 году, и не раньше. После этого горячая фаза боевых действий начнет затухать на границах.

Свитан отметил, что с точки зрения геополитики сейчас у страны-агрессора России армии нет - она вся воюет на украинской территории, к тому же зажата между украинскими войсками и морем. По его словам, российский диктатор Владимир Путин по сути загнал всю боеспособную армию РФ в тысячекилометровый "котел", если считать от Керчи до Донецка, Луганска или Изюма.

"Ведь в узкой части фронта - около 80 км - зажаты войска РФ. Это же практически "котел", или капкан, в который сами заползли россияне. Наша задача всю эту российскую армию удержать до 2025 года и разбить-размотать ее, а дальше освободить Крым или начать отрабатывать его под освобождение. Но главное - удержать армию противника боями. Это будет продолжаться весь год", - сказал Свитан.

Он отметил, что в то же время мировое сообщество будет выбивать Россию из тех точек, где еще есть ее влияние. Первой ласточкой, а, скорее, "черным лебедем", стала Сирия.

"Россияне, поджав хвосты, сбежали из Сирии, и там уже пошли свои процессы без россиян. Такие же процессы в новом году будут в Приднестровье, Беларуси, Грузии, на Ближнем Востоке. В частности, Иран может пойти под нож, где было влияние России. Без армии РФ Ирану ничем не поможет, как не помогла она и армии Асада. А чем Россия могла помочь Асаду? Ничем, все же воюют на украинском фронте. Точно так же Россия не поможет ни Беларуси, ни Приднестровью. Плюс - Африка и Южная Америка", - сказал эксперт.

Свитан выразил убеждение, что в 2025 году Россия потеряет все свои зоны влияния в мире, потому что не сможет их обеспечить военной поддержкой, поскольку вся российская армия выполняет боевые задачи в Украине, и мы ее сдерживаем.

"А вот в 2026 году мы уже закончим зачистку Крыма от российского присутствия и дадим возможность нашим войскам работать над Донбассом. Над Донбассом придется работать года два, то есть в 2026-2027 годах, чтобы отрезать его от России по Дону до Ростова. Нам придется зайти и в Воронежскую область, и в Ростовскую - иначе никак. В лоб Донбасс штурмовать никто не будет, иначе будут большие потери. Где-то год придется возиться с этой задачей по выходу к Ростову, а потом вдоль Дона спускаться на юг, к Азовскому морю, отрезая Донбасс. А потом еще год зачистки Донбасса, потому что там останется несколько сотен тысяч российских войск", - прогнозирует Свитан.

По его словам, военных задач Украине еще года на три. Свитан прогнозирует, что примерно в 2027 году, не раньше, мы выйдем на границы 1991 года, и горячая фаза боевых действий начнет затухать на границах.

"А дальше в течение года будут решаться вопросы Организацией объединенных наций о том, как развести противоборствующие стороны. По меньшей мере это произойдет по границе 1991 года, но я не исключаю возможности, что наши войска останутся и на российской территории, в частности, на правом берегу Дона: в части Брянской, Белгородской и Курской областей для обеспечения безопасности наших границ", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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