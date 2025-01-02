Россияне готовятся обойти Покровск, чтобы захватить его: в ВСУ раскрыли ситуацию

Оккупанты пытаются обойти Покровск и разорвать логистические цепочки Сил обороны Украины.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы Трегубова:

До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить его

Враг ведет городские бои на других важных направлениях

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова сообщил, что в Покровске Донецкой области не идут городские бои, но российские войска пытаются обойти город.

"Городских боев в городе нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливать (силы, - ред.) и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город. Также активное действие БПЛА, активное действие всего, что у россиян сейчас есть, тоже сосредоточено в районе города Покровск", - сказал он в эфире телемарафона. видео дня

Относительно возможного полуокружения Покровска с юга спикер отметил, что город укреплен, поэтому россияне не рискуют идти в "лобовые" штурмы.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

При этом враг ведет городские бои на других направлениях, в частности в Часовом Яру и Курахово. По словам спикера ОСУВ "Хортица", оккупационные войска пытаются обойти Покровск и разорвать инфраструктурные цепочки Сил обороны Украины.

Какая ситуация на Покровском направлении / скриншот: deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм на опасных направлениях. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые пытались продвинуться в глубь наших боевых порядков. Противник - продолжает накапливать силы.

Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном, но понесли большие потери. Владислав Волошин сообщил, что российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

В ВСУ рассказали о боях с РФ за один город Донецкой области. Российские оккупационные войска в районе Часового Яра придерживаются тактики штурмов малыми группами. Техники у врага становится все меньше, поэтому он использует старые советские танки.

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