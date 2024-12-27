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Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном: в ВСУ заявили о потерях

Юлия Закрепа
27 декабря 2024, 13:55обновлено 27 декабря, 14:41
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На Приднепровском направлении российские оккупанты не прекращают штурмовые действия.
Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном: в ВСУ заявили о потерях
Что происходит на островах Херсонщины / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, скриншот: deepstatemap

Ключевые тезисы Волошина:

  • Оккупанты РФ провели безуспешную высадку на остров под Херсоном
  • Оккупанты пытаются взять контроль над "серой зоной"

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

В эфире телемарафона он отметил, что на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы.

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"За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако успеха не претерпел, высадиться не смог, понес потери в технике", - сказал спикер.

Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном: в ВСУ заявили о потерях
Какая ситуация на Херсонщине / скриншот: deepstatemap

По словам Волошина, среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав.

Стоит отметить, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий. Оккупанты пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ пытается форсировать Днепр. 20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться к Херсону, но получили отпор. Для этого противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО.

В ВСУ выдали заявление о штурме Херсона, ведь РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу. На Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по пять-семь штурмов оккупантов, которые они осуществляют малыми пехотными группами. Россияне активизировали штурмы на островах Казацкий и Большой Потемкин.

В СНБО озвучили ключевой замысел врага, почему РФ пугает наступлением на Херсон. Российские оккупанты в Херсонской области осуществляют попытки высадиться на островах, однако шансов на успех у них мало. Андрей Коваленко отметил, что во время десантных операций, армия РФ несет потери.

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