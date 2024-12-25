Оружие, изготовленное в полевых условиях: в ВСУ сказали, что сдерживает линию фронта

Станислав Бунятов заявил, что созданные в полевых условиях технические средства помогают наносить врагу критическое поражение.

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ВСУ создают новые средства поражения для уничтожения оккупантов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Украинские военные в полевых условиях придумывают новые технические средства для уничтожения врага. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что именно такие технические средства помогают удерживать линию фронта и наносить врагу критическое поражение.

"Очень хорошо зарекомендовали себя противопехотные мины и магнитные детонаторы для противотанковых мин, изготовленные в кустарных условиях. Подразделения, которые освоили тяжелые дроны, в свободное от штурмов время, засевают ими подходы и подъезды противника ... Результаты работы очень хорошо отслеживаются как на вражеских, так и на наших медиа ресурсах", - заявил Бунятов. видео дня

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Напомним, недавно россияне атаковали несколько укреплений украинских военных в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Речь идет в частности об укреплениях украинских бойцов на юго-восточной окраине Солнцевки.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что оккупационная армия РФ захватила населенные пункты Сухие Ялы и Зеленовку возле Курахово.

До этого в ВСУ сообщали, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться.

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Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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