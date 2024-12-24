ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке: в DeepState раскрыли ситуацию

Силы обороны Украины вырвались из российского окружения.

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Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

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Какая ситуация на фронте в Донецкой области

ВСУ удалось выйти из окружения

По состоянию на понедельник, 23 декабря, в Макаровке Донецкой области нет окруженных подразделений ВСУ.

По последней информации от информационного OSINT-проекта DeepState известно, что российские террористы захватили Макаровку на Времовском направлении, а также Сухие Ялы и Зеленовку возле Курахово.

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"Силы обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23 декабря в селе нет окруженных подразделений", - говорится в сообщении.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Аналитики также пишут о продвижении РФ в Донецкой области возле Старых Тернов, Новодаровки, Волкового, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово.

Какая ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ситуация в Курахово очень сложная. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что ВСУ контролируют 30% города. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться.

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу и начать штурм Херсона. Владислав Волошин сообщил, что оккупационная армия России стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.

Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра. По его словам, украинским военным уже удалось потопить часть лодок оккупантов. Дело в том, что враг оказался в не очень благоприятных условиях для такого форсирования.

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